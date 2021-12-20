Последние новости
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Редакция Политика конфиденциальности Контакты
Ольга Кодолова

Певица, руководитель и педагог студии эстрадного вокала KODA STUDIO. 

Сайт: Olgakoda.ru

Звезды
Эксклюзив
Певица оценила вокальные способности Бузовой: «Это шоу»
Что стоит за феноменом Ольги Бузовой.
Звезды
Эксклюзив
Певица рассказала, чем на самом деле зарабатывают жалующиеся на отсутствие корпоративов артисты
Эксперт рассказала, что корпоративов стало меньше, но певцы не голодают.
Звезды
Эксклюзив
«Российское общество не готово»: почему звезды шоу-бизнеса скрывают свою ориентацию
Певица прокомментировала заявление Сергея Соседова.
Звезды
Эксклюзив
Певица оценила Ягудина в музыке: «Как ребенок, который учится ходить»
Педагог по вокалу восхитилась смелостью фигуриста.
Звезды
Эксклюзив
Певица оценила, сможет ли Долина занять место жюри «Голоса» после смерти Градского
Эксперт прокомментировала возможность участия Долиной в шоу «Голос».
Звезды
Эксклюзив
От Меладзе до «Би-2»: закроют ли «Голос» и кого выбирают на смену Градскому
Поклонники уже составили список тех артистов, которые смогли бы заменить прославленного композитора.
Звезды
Эксклюзив
«Пиар-ход»: Рита Дакота заметила свою строчку в чужой песне
Певица уличила в плагиате неизвестную музыкальную группу.
Звезды
Эксклюзив
Стоит ли двухлетнему сыну Тодоренко продолжать уроки игры на фортепиано
Сын Влада Топалова осваивает классическую музыку.
Звезды
Эксклюзив
«Могут быть последствия»: стало известно о болезни Билана
Дима с трудом поет из-за банальной простуды.
Звезды
Эксклюзив
«Ход на будущее»: зачем Канье Уэст изменил имя
Бывший муж известной американской звезды Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст теперь просто Йе.
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Общество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Общество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Общество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Общество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Общество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Общество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Общество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повара
Общество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Общество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Общество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории