Татьяна Егорова
Врач-дерматолог, трихолог, косметолог.
Мед и масла: дерматолог объяснила, чего хочет кожа зимой
Как ухаживать за кожей, чтобы ее благодарность видеть в зеркале? Секретами такого ухода поделилась с «Утро-Новости» врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.14 ноя 2022 14:18
Хлоргексидин и мокрые простыни: Косметолог раскрыла лайфхаки зимнего ухода за кожей
Зимой кожа требует особого ухода, это мы знаем. Но какой он, особый уход? Разбираемся, что мы можем сделать для своей кожи, не считая смены крема.14 ноя 2022 11:46
Русская косметика, которая даст фору импортной: косметолог перечислила самые достойные марки
Правда ли хорошая косметика должна быть импортной и дорогой? Разбираемся с помощью серьезного эксперта.12 ноя 2022 11:55
Раскрыта страшная тайна, что Малахов, Пугачева, Аллегрова и другие скрывают под париком
Врач объяснила, что на самом деле не так со звездами, которые решаются на парик.26 ноя 2021 12:36
Носит парик: что случилось с волосами Малахова
Врач-трихолог назвала несколько причин алопеции.1 ноя 2021 14:57
«Выпадение не прекратится»: врачи пытаются спасти волосы Марии Кожевниковой
Актриса столкнулась с неприятным последствием коронавируса.13 окт 2021 14:11
1
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозговОбщество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условияхОбщество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплоеОбщество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тениОбщество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносятОбщество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно домаОбщество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутсяОбщество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повараОбщество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуруОбщество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистотыОбщество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Категории