Александр Песков
«Лестный комплимент»: Алену Коломину спутали с голливудской звездой
Актриса показала кадр из новой фотосессии.11 окт 2021 15:12
«Какая шикарная»: Ксения Алферова без косметики позировала на пляже в крошечном бикини
46-летняя актриса поразила подписчиков своей фигурой на пляжных фото.25 фев 2021 09:29
«Она не знала, кто я»: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о знакомстве с Татьяной Навкой
Пресс-секретарю пришлось долго завоевывать сердце спортсменки.7 янв 2021 13:18
«Нельзя лучше меня работать»: пародист Александр Песков рассказал, как Пугачева вырезала его выступление из эфира
Пародист получил «высшие слова похвалы» от Примадонны.11 дек 2020 23:51
«Несмотря на свой возраст — красавцы»: Елена Воробей показала фото с постаревшими Михайловым и Песковым
Артистка призналась, что одного Александра ей хочется все время обнимать, а другой совершенно не меняется.8 дек 2020 14:55
«Вы так хороши»: Александра Никифорова из «Султана моего сердца» порадовала фанатов фото в смелом купальнике
Актриса поделилась архивным снимком из отпуска.25 ноя 2020 20:11
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