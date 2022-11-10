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Александр Петров

Александр Петров несколько лет сохраняет негласное звание главной звезды отечественного кинематографа. Его называют и самым востребованным, и все еще самым перспективным актером современной России.

Продюсер Сергей Майоров сравнил талант Петрова с актерским гением Иннокентия Смоктуновского и Олега Борисова.

Родители

Источник фото: Legion-Media

Александр Петров родился 25 января 1989 года в городе Переславле-Залесском в Ярославской области. Мальчик родился в обычной семье, которая не имела никакого отношения к театру: отец, Андрей Генрихович, трудился электриком, а мать, Алевтина Анатольевна, работала фельдшером на «Скорой помощи».

Оба они до того знакового лета планировали другое будущее, но встреча в пионерском лагере изменила все планы. Андрей и Алевтина приехали в пионерский лагерь работать вожатыми, а уехали влюбленными людьми. Уже через полгода молодые люди сыграли свадьбу, а вскоре стали родителями: сначала для дочери Екатерины, а потом для сына Александра.

Биография

Маленький Саша рос очень самостоятельным мальчиком. В 9 лет он начал заниматься футболом, и у него отлично получалось, его даже пригласили тренироваться в Москву. Но спортивная карьера не задалась в самом начале: на Сашу упала куча кирпичей, и из-за серьезной травмы врачи запретили юному Петрову заниматься спортом.

Даже в выпускном классе будущая звезда не смог понять, чем хочет заниматься, и после получения аттестата за компанию с друзьями пошел учиться на экономиста.

Но лучшим в вузе стали не лекции и семинары, а капустники и студенческие игры КВН.

Александр записался в студенческий театр «Антреприза», с которым выступал на театральном фестивале, где познакомился с педагогами ГИТИСа. Александр наконец понял, что привлекает его в жизни – сцена. В 2008 году Петров бросил учебу в своем вузе и отправился в Москву, где поступил в мастерскую Леонида Хейфеца на режиссерском факультете в РАТИ (ГИТИС).

Главные роли в фильмах и сериалах

Кадр из фильма "Гоголь.Начало"

Уже на втором курсе он сыграл свою первую кинороль в сериале «Голоса». Еще до выпуска будущая звезда успел сыграть в десяти фильмах, среди которых «Марьина роща», «Август. Восьмого» и «Пока цветет папоротник». В последнем проекте ему доверили главную роль, и актер отлично справился.

Работа в кино стала определяющей в карьера артиста, режиссеры наперебой предлагали ему свои проекты. После череды успешных ролей второго плана Александру все чаще стали предлагать главные роли. Самыми яркими работами Петрова стали образы Михаила Барковского в «Sпарте», Марка в ленте «Вы все меня бесите», Артема в «Притяжении», Гриши Измайлова в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки».

Трио фильмов «Гоголь» стало одним из самых кассовых проектов Петрова наравне в фильмами «Лед» и «Лед-2». «Гоголь» стал главным призером фестиваля Indie Gathering International Film Festival и получил премию Accolade Global Film Competition.

В 2019 году вышло сразу несколько крупных проектов с Александром в главной роли: «Т-34», «Вторжение», «Герой», «Текст». Он даже снялся в фильме Люка Бессона «Анна». К выходу готовятся картины «Текст. Реальность», «Метод-2».

Роли в театре

В 2012 году Петров закончил ГИТИС, и Александр Калягин сразу пригласил его в труппу театра Et Cetera, где актер сыграл в спектакле «Шейлок». Но в 2013 году Олег Меньшиков переманил его в театр им. Ермоловой, которым руководил. Первой же ролью Александра в новой труппе стал Гамлет.

В конце 2016 года Петров представил собственный спектакль «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ», а в 2018 году издал книгу со стихами и историей создания проекта.

Личная жизнь

31-летний актер до сих пор не женат и очень не любит рассказывать о личной жизни. О его отношениях журналисты и поклонники часто узнают из интервью друзей и коллег Александра и обмолвок самого артиста. Впервые серьезные отношения у Петрова сложились, когда он еще был студентом, и продлились 10 лет. Его первая пассия Дарья Емельянова переехала в Москву поближе к Петрову, но они вскоре расстались.

Александр Петров и Любовь Аксенова

Поскольку сам артист не говорит о частной жизни, неизбежно появляются слухи о его симпатиях. Во время съемок сериала «Обнимая небо» в 2014 году ему приписали роман с партнершей по площадке Любовью Аксеновой.

Актриса в интервью призналась, что с Петровым они были знакомы задолго до работы над сериалом. Артисты учились в одном вузе, но на разных курсах, и иногда общались. Любовь описала Александра как очень дружелюбного человека, который развлекал ее шутками и историями во время перерывов в съемках. Видимо, то, как актеры проводят свободное время, и стало поводом для слухов.

Александр Петров и Ирина Старшенбаум

А вот с Ириной Старшенбаум у звезды и впрямь случился служебный роман во время съемок в фильме «Притяжение». Молодые люди начали публиковать на своих страницах в соцсетях совместные фотографии, появляться вместе на мероприятиях. В 2017 году актеры объявили о помолвке и даже познакомили своих родителей.

Мама Александра прочила молодым людям счастливое будущее, но летом 2019 года пара объявила о расставании.

Александр Петров и Стася Милославская

Александр и Стася познакомились на съемках картины «Стрельцов» осенью 2018 года. В кадре они изображали супругов, Эдуарда и Аллу Стрельцовых. Оба в тот момент состояли в отношениях, но разорвали их.

Влюбленные впервые появились вместе на кинофестивале в Сочи летом 2019 года. Актер все чаще публикует на личной странице в соцсети фотографии Стаси и их совместные моменты.

Инстаграм

Страница Александра в Instagram из творческого блога все больше превращается в личный. Актер все делится с подписчиками моментами с семьей и своей девушкой Стасей.

Недавно Петров порадовал поклонников редким семейным фото со старшей сестрой. Артист впервые показал родственницу своим поклонникам, и в глаза бросилось их удивительное сходство.

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