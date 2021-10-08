Алена Михайлова

Алёна Михайлова не мечтала об актерской карьере, но придя в профессию, полюбила ее. Актриса только начинает свою карьеру в кино, но критики и зрители уже высоко оценили ее талант и ждут от нее новых работ.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Алена родилась 11 октября 1995 года в Перми, где провела все детство и юность.

Родители

Актриса мало рассказывает о своей семье, известно, что родители всегда поддерживали ее. Даже когда Алена изменила мечту и решила пойти в артистки.

Будущая звезда с детства увлекалась самодеятельностью, но свое будущее связывала не с театральными подмостками, а со спортом.

В школе участвовала во всех постановках, которые не мешали тренировкам. Алена серьезно занималась легкой атлетикой, регулярно ездила на соревнования.

До самого выпускного она была уверена в своем будущем, но неожиданно получила травму. Врачи запретили тренироваться в полную силу – о карьере в спорте не могло быть и речи. Перед Михайловой впервые встал вопрос о месте учебы после школы. Она вспомнила свое увлечение самодеятельностью и решила идти в актрисы.

Получив аттестат, будущая актриса не поехала покорять Москву, а поступила в Пермский государственный институт культуры по специальности актриса театра и кино. Алена училась в мастерской заслуженной артистки России Татьяны Жарковой.

В начале учебы Михайлова хотела работать в театре Ленсовета под руководством Юрия Бутусова, но к четвертому курсу планы изменились. За время учебы она неплохо узнала театральную кухню, поскольку сыграла в местном театре немало ролей. А вот о кино начинающая актриса не знала ничего, поэтому решила после выпуска попробовать что-то новое.

В 2017 году Алена получила диплом и отправилась в столицу искать работу. Первая попытка устроиться в Москве не увенчалась успехом, и молодая актриса вернулась в Пермь. Во второй раз она решила не отступать: ходила на пробы, рассылала фотографии и видеовизитки в поисках агента. Даже нашла работу продавца мороженого в крупном торговом центре, чтобы иметь хоть какой-то доход. Но актрису заметили не сразу, а зарплаты не хватало даже на проезд. Однако Алена не сдавалась.

Занятая поиском работы, актриса не слишком много внимания уделяла поискам второй половинки. Она не особо много рассказывает о личной жизни, но пока не делала заявлений о том, что нашла настоящую любовь.

Рост и вес

Натуральная блондинка с ростом 172 см и весящая 52 кг могла бы стать моделью, но Алена не рассматривала это как работу. Ей хотелось творчества, а не просто замирать в разных позах перед камерой. Она иногда позирует знакомым фотографам, но воспринимает это как хобби и не берет никакой платы.

Фильмы и сериалы с Аленой Михайловой в главной роли

Кадр из фильма "Люби их всех"

Михайлова дебютировала в кино, сыграв дочь одного из героев мелодрамы «Надломленные души». Немногие заметили молодую актрису, но опыт работы на съемочной площадке помог ей чувствовать себя более уверенно в следующем проекте.

Известность к Алене пришла после триллера «Люби их всех». Картина вышла на экраны в 2019 году и имела огромный успех. Критики и зрители были поражены способностью Михайловой преображаться в разных людей. Многие зрители были уверены, что Веру, Надю и Любу сыграли отдельные актрисы.

На экране Алена перевоплотилась в Сашу, которая придумала для себя несколько образов, с помощью которых вытягивала деньги из мужчин. Но обман не мог длиться вечно, и девушка стала заложницей собственных коварных планов.

Первоначально на роль Саши пригласили другую актрису, но найденный, наконец, агент привела Алену на площадку и убедила режиссера утвердить ее на главную роль. Партнерами начинающей актрисы по кадру были Сергей Гармаш, Александр Кузнецов и Кирилл Сафонов. Михайлова призналась, что сначала жутко робела, ведь всех этих артистов она прежде видела только по телевизору.

Алена Михайлова в «Чиках»

Кадр из сериала "Чики"

В 2020 году зрители увидели Алёну в новом проекте Эдуарда Оганесяна «Чики». Актрису пригласили на роль Марины, одной из четырех работниц притона около трассы. Девушки решают завязать с прежней работой и открыть фитнес-клуб. Но создать собственный бизнес непросто, особенно если ты женщина.

Создатели определили жанр картины как мелодрама, но первые четыре эпизода получились скорее комедийными, а вот дальнейшее действие больше похоже на драму.

Алена Михайлова и Ирина Горбачева

Сериал уже стал одним из самых обсуждаемых проектов. Многие зрители были удивлены актерским составом: звездой на площадке была только Ирина Горбачева, известная зрителям по фильму «Аритмия». А темы, которые поднимаются в картине, выдают проблемы российской действительности.

Ирина Горбачева посоветовала показать сериал чиновникам и всем, от кого зависит жизнь в стране, чтобы они увидели реальную картину. Она призналась, что работать в проекте было сложно из-за широкой тематики: приходилось учитывать множество нюансов.

Алена Михайлова назвала волшебным время, проведенное на съемках. Вся группа работала, как одна большая семья. Чувство родства между артистами росло тем быстрее, чем сильнее местные жители выражали свое недовольство присутствием киношников. Однажды участников процесса даже обстреляли прямо посреди улицы.

Инстаграм

Алена использует свой Instagram-аккаунт (https://www.instagram.com/mikhailova_al/) как творческий блог, причем контент не всегда связан с кино. Актриса делится с подписчиками рабочими моментами со съемочных площадок и снимками с коллегами. Но она демонстрирует и другие стороны своего таланта. Алена публикует короткие видео, на которых танцует и поет. Рядом с ней на многих видео и фотографиях появляется один и тот же молодой человек, но актриса никогда не подписывает эти ролики. Имя ее партнера по танцам остается секретом.