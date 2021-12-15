Звезды «Изгнание» Утяшевой с ТНТ: кто станет новой ведущей шоу «Танцы» и причем тут скандал с Кабаевой Слухи об увольнении Ляйсан Утяшевой с телеканала, появившиеся в декабре, обрастают новыми неожиданными подробностями. 15 дек 2021 14:30

Звезды Чемпионка Алина Кабаева показала похорошевшую внешность на шоу Ивана Урганта Спортсменка выбрала необычный наряд. 15 дек 2021 09:19

Звезды На ТНТ опровергли информацию об увольнении Ляйсан Утяшевой После поддержки телеведущей израильтянки на Олимпиаде появились слухи о последствиях такого жеста. 9 дек 2021 11:44

Звезды Раскрыто, почему Утяшеву хотят уволить с ТНТ: «Кабаева не согласилась с ее мнением» За поддержку израильтянки на Олимпиаде Утяшева может покинуть пост ведущей. 6 дек 2021 16:01

Звезды Что случилось с Кабаевой: почему все обсуждают «новое лицо» спортсменки Появление Алины Кабаевой на публике взбудоражило внимание поклонников, которые заподозрили спортсменку в пристрастии к «уколам красоты» и сравнили ее с «бабушкой». 11 ноя 2021 11:57

Звезды «Говорит Алина Путина»: в Сети обсуждают кольцо на безымянном пальце Кабаевой Интернет-пользователи отметили, что манерой разговора спортсменка напоминает им хорошо знакомую персону. 10 авг 2021 14:45

Звезды «Честно боролась»: Кабаева заступилась за израильскую гимнастку на фоне скандала Олимпийская чемпионка также поставила на место Ляйсан Утяшеву, что спровоцировало активные обсуждения в Сети. 9 авг 2021 11:35