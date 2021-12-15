Алина Кабаева
«Изгнание» Утяшевой с ТНТ: кто станет новой ведущей шоу «Танцы» и причем тут скандал с Кабаевой
Слухи об увольнении Ляйсан Утяшевой с телеканала, появившиеся в декабре, обрастают новыми неожиданными подробностями.15 дек 2021 14:30
Чемпионка Алина Кабаева показала похорошевшую внешность на шоу Ивана Урганта
Спортсменка выбрала необычный наряд.15 дек 2021 09:19
На ТНТ опровергли информацию об увольнении Ляйсан Утяшевой
После поддержки телеведущей израильтянки на Олимпиаде появились слухи о последствиях такого жеста.9 дек 2021 11:44
Раскрыто, почему Утяшеву хотят уволить с ТНТ: «Кабаева не согласилась с ее мнением»
За поддержку израильтянки на Олимпиаде Утяшева может покинуть пост ведущей.6 дек 2021 16:01
Что случилось с Кабаевой: почему все обсуждают «новое лицо» спортсменки
Появление Алины Кабаевой на публике взбудоражило внимание поклонников, которые заподозрили спортсменку в пристрастии к «уколам красоты» и сравнили ее с «бабушкой».11 ноя 2021 11:57
«Говорит Алина Путина»: в Сети обсуждают кольцо на безымянном пальце Кабаевой
Интернет-пользователи отметили, что манерой разговора спортсменка напоминает им хорошо знакомую персону.10 авг 2021 14:45
«Честно боролась»: Кабаева заступилась за израильскую гимнастку на фоне скандала
Олимпийская чемпионка также поставила на место Ляйсан Утяшеву, что спровоцировало активные обсуждения в Сети.9 авг 2021 11:35
«Не для мужа все это»: провокационное фото Нюши в душевой обсуждают в соцсетях
Фанаты сравнили певицу с Алиной Кабаевой.18 фев 2021 08:48
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