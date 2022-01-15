Андрей Аршавин
Бросившему детей Аршавину предсказали несчастное будущее: «Останется у разбитого корыта»
Юлия Барановская построила головокружительную карьеру после расставания с Аршавиным.15 янв 2022 14:00
Страшно смотреть: топ-5 звезд, изуродованных опасной болезнью
Болезнь не щадит никого, в том числе и знаменитостей, которым порой приходится учиться жить заново и привыкать к своей изменившейся внешности.28 ноя 2021 18:00
«Изменившееся материальное положение»: Аршавин больше не хочет выплачивать огромные алименты
Футболист больше не может выплачивать миллионы.15 ноя 2021 16:15
«Вперед в стриптиз-клуб»: Барановская залезла на шест
Барановская удивила подписчиков стройной фигурой.25 окт 2021 13:08
«Жили с Аршавиным, а я мысленно возвращалась к Максиму»: Барановская рассказала о тяжелом расставании
Барановская жалеет о том, что обидела.11 окт 2021 20:22
Мать Аршавина через суд требует 2 миллиона от его тяжелобольной бывшей жены
Женщина недовольна, что экс-невестка до сих пор живет на территории ее квартиры.12 мар 2021 11:53
«Подумала, вы к Аршавину вернулись»: фанаты перепутали сына Барановской с ее бывшим гражданским мужем
Звезда опубликовала фото с наследниками.22 фев 2021 16:14
По решению суда: бывшая жена Аршавина с детьми должны покинуть особняк площадью 300 квадратных метров
Алиса Казьмина намерена продолжить судебное разбирательство.16 фев 2021 12:49
«Мы требуем вернуться к системе выплат 2014 года»: юристы Барановской обжаловали решение суда по алиментам Аршавина
Каждый наследник раньше получал от отца более 300 тысяч рублей.23 дек 2020 15:02
«Часть средств была в наличной форме»: адвокат Барановской рассказал, что Аршавин мог уменьшать размер заработка
Юрист считает, что футболист не желает участвовать в жизни детей и платить полную сумму алиментов14 дек 2020 11:26
«Ему один раз уже пошли на уступки»: адвокат Барановской объяснил, как Аршавин уменьшил алименты
По словам юриста, футболист нарушил обещание, данное экс-супруге 7 лет назад.4 дек 2020 12:08
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