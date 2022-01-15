Все новости Андрей Аршавин

Андрей Аршавин

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Бросившему детей Аршавину предсказали несчастное будущее: «Останется у разбитого корыта»
Юлия Барановская построила головокружительную карьеру после расставания с Аршавиным.
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Страшно смотреть: топ-5 звезд, изуродованных опасной болезнью
Болезнь не щадит никого, в том числе и знаменитостей, которым порой приходится учиться жить заново и привыкать к своей изменившейся внешности.
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«Изменившееся материальное положение»: Аршавин больше не хочет выплачивать огромные алименты
Футболист больше не может выплачивать миллионы.
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«Вперед в стриптиз-клуб»: Барановская залезла на шест
Барановская удивила подписчиков стройной фигурой.
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«Жили с Аршавиным, а я мысленно возвращалась к Максиму»: Барановская рассказала о тяжелом расставании
Барановская жалеет о том, что обидела.
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Мать Аршавина через суд требует 2 миллиона от его тяжелобольной бывшей жены
Женщина недовольна, что экс-невестка до сих пор живет на территории ее квартиры.
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«Подумала, вы к Аршавину вернулись»: фанаты перепутали сына Барановской с ее бывшим гражданским мужем
Звезда опубликовала фото с наследниками.
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По решению суда: бывшая жена Аршавина с детьми должны покинуть особняк площадью 300 квадратных метров
Алиса Казьмина намерена продолжить судебное разбирательство.
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«Мы требуем вернуться к системе выплат 2014 года»: юристы Барановской обжаловали решение суда по алиментам Аршавина
Каждый наследник раньше получал от отца более 300 тысяч рублей.
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«Часть средств была в наличной форме»: адвокат Барановской рассказал, что Аршавин мог уменьшать размер заработка
Юрист считает, что футболист не желает участвовать в жизни детей и платить полную сумму алиментов
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«Ему один раз уже пошли на уступки»: адвокат Барановской объяснил, как Аршавин уменьшил алименты
По словам юриста, футболист нарушил обещание, данное экс-супруге 7 лет назад.
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