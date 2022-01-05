Анна Калашникова
Певица Анна Калашникова рассталась с женихом
Артистка попрощалась с экс-возлюбленным в Инстаграме.5 янв 2022 15:50
«Песню года» раскритиковали за участие молодых артистов: «Дурдом на выезде»
У «Песни года» будет два концерта.8 дек 2021 14:16
Вдова Градского находится на грани нервного срыва после смерти мужа: «Почернела от горя»
Певица Анна Калашникова рассказала о состоянии Марины Коташенко.30 ноя 2021 14:13
Раскрыто, с какими проблемами может столкнуться Анна Калашникова, ожидающая ребенка от суррогатной матери
Знаменитость больше не хочет рожать сама.23 ноя 2021 12:47
Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова обратилась к услугами суррогатной матери
Анна Калашникова станет мамой во второй раз.22 ноя 2021 09:41
Раскрыт секрет успеха Волочковой у мужчин: «Им нравится ее хроническое несдвигание ног»
Анастасия Волочкова устроила представление в турецком отеле.17 ноя 2021 16:26
«С жиру бесится»: Калашникова прокомментировала уход Регины Тодоренко из Инстаграма
Калашникова отметила, что Тодоренко просто любит громкие заявления.28 окт 2021 08:53
«Анна в бешенстве»: Дана Борисова рассказала, зачем Калашникова опубликовала ее откровенные фото
Телеведущая считает, что актриса «застряла в негативе».22 фев 2021 01:55
«Грешила подобным только в отношении мужчин»: Дана Борисова оправдалась перед фанатами за пикантные фото
Заявление стало ответом на скандальное интервью Анны Калашниковой.5 фев 2021 14:52
«Ты забыла, что и кому шлешь»: Калашникова выложила откровенный снимок Даны Борисовой
Продолжение скандала с обнаженными фото.5 фев 2021 11:44
«Он закончит, как слабоумный старик в дурдоме»: Анна Калашникова рассказала о болезни Бари Алибасова
Подруга продюсера отметила, что он видел себя «великим стратегом и комбинатором».24 янв 2021 10:25
«Между дамами возникнут споры»: Калашникова считает, что наследство Грачевского должны получить все его жены
Кинорежиссер в своем завещании упомянул только третью супругу и младшего сына.19 янв 2021 13:54
«Мне показалось, что это смерть»: врачи смогли откачать Анну Калашникову после тяжелой панической атаки
Случай может быть не единственным при плотном рабочем графике певицы.15 дек 2020 15:21
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