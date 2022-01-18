Денис Васильев очень серьезно относится к профессии, хотя сначала представлял себя специалистом, готовым к любой роли. Теперь он относится к ремеслу и самому себе с самоиронией и постоянно работает над собой.

Биография

Денис родился 12 мая 1987 года в Москве, в семье врачей. Когда мальчику было 5 лет, родители развелись, и отец в дальнейшей судьбе сына почти не принимал участия. Мама вскоре снова вышла замуж, и у Дениса появилась младшая сестра Елена. Сейчас мать и сестра артиста живут в Германии.

Восьмилетнего Дениса записали в спортшколу клуба «Динамо». Мальчик хорошо играл и мог бы стать профессионалом, но все решил случай. Когда пришла пора отбора, рядом не оказалось толкового советчика, и Васильев бросил тренировки. Чтобы ребенок меньше времени проводил на улице, мама посоветовала 12-летнему сыну заниматься в молодежной студии в театре Вячеслава Спесивцева.

Денису понравилось работать на сцене, ему с каждой постановкой давали роли все серьезнее. Будущая звезда перевелся в класс с театральным уклоном в другой школе, организованном Виктором Коршуновым.

Получив аттестат, Васильев подал документы в Щукинское училище и с первой попытки стал студентом курса Коршунова. К тому моменту сценический опыт юного актера насчитывал уже с десяток ролей.

Васильев был искренне увлечен профессией и стал одним из лучших студентов курса. В 2008 году за роли, сыгранные в последний год обучения, Денис стал лауреатом двух престижных театральных наград. За роль Джона Бьюкенена в постановке «Лето и дым» Денис получил «Золотой лист» как исполнитель лучшей мужской роли и стал лауреатом первой премии в конкурсе работ по сценическому слову имени М.Н. Ермоловой.

После выпуска он устроился в театра имени Маяковского, а с 2010 года участвует в постановках театральной компании «Наш театр».

Личная жизнь и семья

Денис уверен, что зрителей должны интересовать только сценические образы любого актера, поэтому практически не отвечает на вопросы о личной жизни.

Денис Васильев и Ирина Таранник

С будущей женой Ириной Таранник молодой актер познакомился будучи студентом. Она тоже слушала курс Коршунова в Щепкинском училище. Они быстро почувствовали взаимную симпатию, но не стали спешить с браком. Ирина и Денис поженились только влетом 2014 года. В октябре 2015 года Ирина родила дочь Таисию. Супруги гордятся своим статусом родителей и души не чают в дочери, что заметно по фотографиям с малышкой, которые актеры публикуют в социальных сетях.

Фильмы и сериалы с Денисом Васильевым в главной роли

Кадр из фильма "Этим летом навсегда"

Кинокарьера Васильева началась, когда он учился на третьем курсе. Его первым фильмом стала мелодрама «Цветы для снежной королевы», в которой начинающий актер сыграл жениха племянницы главной героини. В следующие годы его опыт работы в кино значительно расширился, но главную роль Денис получил только в 2012 году.

Артиста утвердили на роль Саши Черняева, младшего сына директора крупного рыболовецкого хозяйства в мелодраме «Единственный мой грех». Отец героя приводит в дом молодую вторую жену, а Саша понимает, что влюбился в свою мачеху. Компанию на съемочной площадке молодому актеру составили Раиса Рязанова, Кирилл Гребенщеков, Любомирас Лауцявичюс.

В 2010 году Денис появился в детективном сериале «Шериф» в небольшой роли лейтенанта Андрея Климчика. В продолжении картины, которое стартовало в 2012 году актера ввели уже в главный состав.

Зрителям особенно запомнились роли Васильева в фильмах «Курортная полиция», «Наваждение», «Нити судьбы», «Три королевы», «Гражданская жена». В медицинской драме «Скорая помощь» Денис сыграл практиканта. Украинская адаптация американского сериала получила не очень высокие рейтинги, и после 16 серий сериал закрыли.

В 2019 году на экраны вышли сразу три мелодрамы с Васильевым в главной роли. В картине «Все могло быть иначе» актер появился в образе Влада, чья невеста погибла в ДТП. Молодой отец, которого сыграл Денис в фильме «Этим летом и навсегда», борется за счастье своей семьи, когда все мечты внезапно рушатся. В «Цветочном танго» актер сыграл Алексея, влюбившегося в ту же девушку, которой симпатизирует его брат.

Весной 2020 состоялась премьера многосерийного фильма «Адмиралы района» о команде оперативников, которые должны раскрыть крупную коррупционную схему в МВД. Продолжается работа над проектами с участием Васильева «Украденная жизнь», «Крайняя необходимость», «Глубже!»

Инстаграм

Денис общается с поклонниками по тому же принципу, что и с журналистами: много рассказывает о творчестве и поменьше о личной жизни. В его аккаунте (https://www.instagram.com/den__vasilyev) часто появляются фотографии со съемок, снимки с друзьями и коллегами.