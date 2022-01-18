Все новости Денис Васильев

Денис Васильев

Денис Васильев очень серьезно относится к профессии, хотя сначала представлял себя специалистом, готовым к любой роли. Теперь он относится к ремеслу и самому себе с самоиронией и постоянно работает над собой.

Биография

Денис родился 12 мая 1987 года в Москве, в семье врачей. Когда мальчику было 5 лет, родители развелись, и отец в дальнейшей судьбе сына почти не принимал участия. Мама вскоре снова вышла замуж, и у Дениса появилась младшая сестра Елена. Сейчас мать и сестра артиста живут в Германии.

Восьмилетнего Дениса записали в спортшколу клуба «Динамо». Мальчик хорошо играл и мог бы стать профессионалом, но все решил случай. Когда пришла пора отбора, рядом не оказалось толкового советчика, и Васильев бросил тренировки. Чтобы ребенок меньше времени проводил на улице, мама посоветовала 12-летнему сыну заниматься в молодежной студии в театре Вячеслава Спесивцева.

Денису понравилось работать на сцене, ему с каждой постановкой давали роли все серьезнее. Будущая звезда перевелся в класс с театральным уклоном в другой школе, организованном Виктором Коршуновым.

Получив аттестат, Васильев подал документы в Щукинское училище и с первой попытки стал студентом курса Коршунова. К тому моменту сценический опыт юного актера насчитывал уже с десяток ролей.
Васильев был искренне увлечен профессией и стал одним из лучших студентов курса. В 2008 году за роли, сыгранные в последний год обучения, Денис стал лауреатом двух престижных театральных наград. За роль Джона Бьюкенена в постановке «Лето и дым» Денис получил «Золотой лист» как исполнитель лучшей мужской роли и стал лауреатом первой премии в конкурсе работ по сценическому слову имени М.Н. Ермоловой.

После выпуска он устроился в театра имени Маяковского, а с 2010 года участвует в постановках театральной компании «Наш театр».

Личная жизнь и семья

Денис уверен, что зрителей должны интересовать только сценические образы любого актера, поэтому практически не отвечает на вопросы о личной жизни.

Денис Васильев и Ирина Таранник

С будущей женой Ириной Таранник молодой актер познакомился будучи студентом. Она тоже слушала курс Коршунова в Щепкинском училище. Они быстро почувствовали взаимную симпатию, но не стали спешить с браком. Ирина и Денис поженились только влетом 2014 года. В октябре 2015 года Ирина родила дочь Таисию. Супруги гордятся своим статусом родителей и души не чают в дочери, что заметно по фотографиям с малышкой, которые актеры публикуют в социальных сетях.

Фильмы и сериалы с Денисом Васильевым в главной роли

Кадр из фильма "Этим летом навсегда"

Кинокарьера Васильева началась, когда он учился на третьем курсе. Его первым фильмом стала мелодрама «Цветы для снежной королевы», в которой начинающий актер сыграл жениха племянницы главной героини. В следующие годы его опыт работы в кино значительно расширился, но главную роль Денис получил только в 2012 году.

Артиста утвердили на роль Саши Черняева, младшего сына директора крупного рыболовецкого хозяйства в мелодраме «Единственный мой грех». Отец героя приводит в дом молодую вторую жену, а Саша понимает, что влюбился в свою мачеху. Компанию на съемочной площадке молодому актеру составили Раиса Рязанова, Кирилл Гребенщеков, Любомирас Лауцявичюс.

В 2010 году Денис появился в детективном сериале «Шериф» в небольшой роли лейтенанта Андрея Климчика. В продолжении картины, которое стартовало в 2012 году актера ввели уже в главный состав.

Зрителям особенно запомнились роли Васильева в фильмах «Курортная полиция», «Наваждение», «Нити судьбы», «Три королевы», «Гражданская жена». В медицинской драме «Скорая помощь» Денис сыграл практиканта. Украинская адаптация американского сериала получила не очень высокие рейтинги, и после 16 серий сериал закрыли.

В 2019 году на экраны вышли сразу три мелодрамы с Васильевым в главной роли. В картине «Все могло быть иначе» актер появился в образе Влада, чья невеста погибла в ДТП. Молодой отец, которого сыграл Денис в фильме «Этим летом и навсегда», борется за счастье своей семьи, когда все мечты внезапно рушатся. В «Цветочном танго» актер сыграл Алексея, влюбившегося в ту же девушку, которой симпатизирует его брат.

Весной 2020 состоялась премьера многосерийного фильма «Адмиралы района» о команде оперативников, которые должны раскрыть крупную коррупционную схему в МВД. Продолжается работа над проектами с участием Васильева «Украденная жизнь», «Крайняя необходимость», «Глубже!»

Инстаграм

Денис общается с поклонниками по тому же принципу, что и с журналистами: много рассказывает о творчестве и поменьше о личной жизни. В его аккаунте (https://www.instagram.com/den__vasilyev) часто появляются фотографии со съемок, снимки с друзьями и коллегами.

Артист не очень любит селфи, но щедро делится с подписчиками работами профессиональных фотографов, на которых запечатлен сам.

Звезды
Вещи госпитализированного Леонида Куравлева вывезли из дома престарелых
Актер отказался от проживания в учреждении.
Звезды
Стало известно об улучшении состояния Леонида Куравлева
В скором времени артиста переведут из реанимации.
Кино
Кто озвучивает фильмы серии «Гарри Поттер» на русском?
В 1 части Гарри озвучил Алексей Елистратов. Рон общался голосом Ольги Сириной, Лина Иванова стала Гермионой. Дамблдора озвучил Всеволод Абдулов, Макгонагалл — Людмила Ильина, Снейпа — Алексей Рязанцев.
Звезды
«Это явно не для меня»: Денис Васильев о бытовых потребностях и силе мотивации
Актер опубликовал шуточный пост в Instagram.
«Папина принцесса»: звезда фильма «Глубже!» Денис Васильев запечатлелся с красавицей-дочкой
Актёр заявил, что дочь даёт ему силы для жизни.
Дети
«Особо опасная девчонка»: звезда «Глубже!» Денис Васильев показал забавное фото дочери
Артист поделился семейным снимком в своих социальных сетях.
Звезды
«Жертва воспитания»: звезда «Нитей судьбы» Денис Васильев пострадал от мошенников на 45000 рублей
Актер в юности был очень доверчивым.
Звезды
«Надо делать тест»: звезда «Нитей судьбы» Денис Васильев заподозрил у себя COVID
Денис Васильев сдал тест на COVID-19.
Звезды
«Южный вампирчик»: звезда «Нитей судьбы» Денис Васильев рассказал о новом фильме «ДракулОв» с Галустяном
Актер показал яркое фото с комиком в образе.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории