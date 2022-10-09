Дрю Бэрримор
Как сделать волосы сияющими, как у Ким Кардашьян
Ким Кардашьян часто меняет прически, но одно остается неизменным: их ослепительный блеск. Они будто отражают свет. Такой эффект можно получить и самим, если применить несколько лайфхаков.9 окт 2022 12:16
«Нулевая химия»: Сиенна Миллер рассказала, что у нее не было ни тени романтики с Беном Аффлеком
В «Законе ночи» они играли влюбленных, но во время съемок Миллер только и делала, что смеялась.17 апр 2022 12:29
Кристен Стюарт отклонила предложение о камео в «Крике 4»
Актрисе предлагали сыграть жертву маньяка, погибающую в начале фильма.17 мар 2022 16:58
Создатель «Донни Дарко» Ричард Келли намекнул, что фильм может получить продолжение
Все прошедшие после выхода годы он обдумывал эту тему, а последние пять лет его идеи обрели четкость.28 окт 2021 16:33
Джейсон Момоа прибыл в Лондон для съемок «Аквамена 2»
На этот раз его персонаж будет блондином.19 июл 2021 14:23
Фото: Дрю Бэрримор ходит босиком по грязным улицам
Поклонники переживают за знаменитую артистку.19 мар 2021 13:55
Дрю Бэрримор больше не хочет сниматься в кино
Актриса сделала неожиданное заявление.11 мар 2021 13:00
Дрю Бэрримор назвала имя знаменитого актера, который стал ее первым бойфрендом в школе
Дрю свела актера со своим агентом и способствовала его карьере.9 мар 2021 13:13
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