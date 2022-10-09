Дрю Бэрримор

Ким Кардашьян часто меняет прически, но одно остается неизменным: их ослепительный блеск. Они будто отражают свет. Такой эффект можно получить и самим, если применить несколько лайфхаков.

Как сделать волосы сияющими, как у Ким Кардашьян

«Нулевая химия»: Сиенна Миллер рассказала, что у нее не было ни тени романтики с Беном Аффлеком

В «Законе ночи» они играли влюбленных, но во время съемок Миллер только и делала, что смеялась.

17 апр 2022 12:29