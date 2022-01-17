Елена Николаева
Выпьем за любовь: главные женщины в жизни Николаева и почему от него ушла Королева
Сегодня прославленный композитор Игорь Николаев отмечает 62-летие.17 янв 2022 11:00
Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала о своей болезни
2022 год начался с болезней у многих знаменитостей.11 янв 2022 13:37
Раскрыто, стоило ли родившей Николаевой так быстро выходить на работу: «С кем ребенок время проводит, того за маму и считает»
Елена Николаева вышла из декрета спустя неделю после родов.28 дек 2021 14:49
Молодая жена Игоря Вдовина впервые стала мамой
У пары родился мальчик.22 дек 2021 11:54
«Украл у меня деньги»: Волочкова обвинила возлюбленного в воровстве
Анастасия содержит бывшего мужа и его новую жену.28 окт 2021 08:40
«Ты же не сводил концы с концами»: Отар Кушанашвили поиронизировал над «оголодавшим» Агутиным
Журналист рассказал, сколько музыкант тратит в отпуске в Майами.1 мар 2021 11:02
«Мы шли к этому 8 лет — и пришли!»: 48-летняя Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера
Актриса оригинально поздравила поклонников с Днем всех влюбленных.16 фев 2021 08:11
«Три года — как одно мгновение!»: 50-летний Дмитрий Маликов поделился фото сына в день его рождения
Музыкант с семьей проводят каникулы на Мальдивах.25 янв 2021 14:01
«"Отрастила" волосы обратно»: ведущая Елена Николаева поделилась фото в новом образе
Избранница Игоря Вдовина удивила поклонников новой прической.13 янв 2021 11:00
«Цыплёнок жареный»: образ Павла Трубинера в новом историческом проекте заинтриговал соцсети
Артист примерил «кирзачи» и длинный плащ.28 окт 2020 16:53
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