Все новости Елена Николаева

Елена Николаева

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Выпьем за любовь: главные женщины в жизни Николаева и почему от него ушла Королева
Сегодня прославленный композитор Игорь Николаев отмечает 62-летие.
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Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала о своей болезни
2022 год начался с болезней у многих знаменитостей.
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Раскрыто, стоило ли родившей Николаевой так быстро выходить на работу: «С кем ребенок время проводит, того за маму и считает»
Елена Николаева вышла из декрета спустя неделю после родов.
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Молодая жена Игоря Вдовина впервые стала мамой
У пары родился мальчик.
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«Украл у меня деньги»: Волочкова обвинила возлюбленного в воровстве
Анастасия содержит бывшего мужа и его новую жену.
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«Ты же не сводил концы с концами»: Отар Кушанашвили поиронизировал над «оголодавшим» Агутиным
Журналист рассказал, сколько музыкант тратит в отпуске в Майами.
Звезды в соцсетях
«Мы шли к этому 8 лет — и пришли!»: 48-летняя Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера
Актриса оригинально поздравила поклонников с Днем всех влюбленных.
Дети
«Три года — как одно мгновение!»: 50-летний Дмитрий Маликов поделился фото сына в день его рождения
Музыкант с семьей проводят каникулы на Мальдивах.
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«"Отрастила" волосы обратно»: ведущая Елена Николаева поделилась фото в новом образе
Избранница Игоря Вдовина удивила поклонников новой прической.
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«Цыплёнок жареный»: образ Павла Трубинера в новом историческом проекте заинтриговал соцсети
Артист примерил «кирзачи» и длинный плащ.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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