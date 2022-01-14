Елена Ваенга
Елену Ваенгу разнесли за фото с мужем и ребенком: «Два сына»
Звезда шансона показала новогодний снимок.14 янв 2022 08:00
«Я старею»: Ваенга пожаловалась на возраст
У певицы хороший вкус.28 окт 2021 10:36
Россияне назвали имена лучших певцов 2021 года
Среди мужчин первенство взял Олег Газманов.28 окт 2021 08:19
«Засудили нечестно»: Выступление Агаты Муцениеце не понравилось судьям «Ледникового периода»
Партнером актрисы стал призер Олимпийский игр Александр Энберт.14 окт 2021 11:38
«Я снова в тебя влюблен»: Максим Аверин пришел в восторг от выступления Анастасии Спиридоновой
Певица изобразила Тину Тернер на шоу.2 мар 2021 12:52
«Учительница не выдержала»: Елена Ваенга рассказала о проблемах сына Ивана в школе
Артистка показала дневник наследника с двойкой по русскому языку.15 фев 2021 01:58
«У меня два недостатка»: празднующая 44-летие Елена Ваенга назвала свой настоящий вес
Знаменитость разоткровенничалась в своем личном блоге.28 янв 2021 14:53
«Артистка с детства»: Елена Ваенга умилила поклонников фотографией из семейного архива
Артистка показала, как праздновала Новый год в детстве.25 дек 2020 11:09
«Я не собиралась стать певицей»: Ваенга рассказала, что до сих пор отдает половину дохода первому мужу
Иван Матвиенко стал первым, кто поверил в талантливую девушку.6 дек 2020 10:51
«Мы с ним очень похожи»: Елена Ваенга не хочет, чтобы сын пошел по ее пути и стал артистом
43-летняя певица призналась, что мечтает о другой жизни для маленького Вани.4 дек 2020 13:41
«Мамин мальчик»: Елена Ваенга показала редкое фото сына
Семилетний Ваня рассмешил подписчиков певицы.9 июл 2020 09:45
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