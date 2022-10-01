Эмма Робертс
Робот Optimus от Илона Маска вышел на сцену, станцевал и помахал зрителям
Глава компании Tesla представил прототип человекоподобного робота Optimus. Предполагается, что вскоре он заменит людей на производствах, а также будет продаваться за 20 тысяч долларов.1 окт 2022 17:16
Ипполит из блокбастеров и Надя из ужастиков: за что высмеивают «Иронию судьбы» по-американски
Американский режиссер Марюс Вайсберг объявил о ремейке советской мелодрамы Эльдара Рязанова.25 янв 2022 15:50
Томас Манн получил главную мужскую роль в предстоящем ромкоме с Эммой Робертс
Лента станет голливудским ремейком «Иронии судьбы».5 май 2021 16:29
Билли Лурд сыграет с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в новом фильме
Съемки фильма стартуют этой осенью.9 мар 2021 11:09
Новая голливудская мама: звезда фильма «Мы — Миллеры» Эмма Робертс родила первенца
Из-за гинекологического заболевания шансы актрисы родить ребенка были малы.29 дек 2020 22:23
Эмма Робертс и Джейк Уайтхолл объединятся в фантастической комедии «Роботы»
Режиссером проекта выступит сценарист фильмов «Борат» и «Бруно».28 июн 2020 18:12
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