Эмма Робертс

Робот Optimus от Илона Маска вышел на сцену, станцевал и помахал зрителям

Глава компании Tesla представил прототип человекоподобного робота Optimus. Предполагается, что вскоре он заменит людей на производствах, а также будет продаваться за 20 тысяч долларов.

1 окт 2022 17:16