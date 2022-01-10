Все новости Евгений Гор

Евгений Гор

Звезды
Постаревший муж Бабкиной показал себя уставшим и растрепанным
Певица выглядит моложе супруга.
Звезды
В семье покойной Юлии Началовой произошла беда: «Неожиданно и очень больно»
Мама Юлии Началовой сообщила о двух смертях.
Звезды
«Это космический уровень»: Медведева прогнозирует скорое выполнение фигуристами пятерного прыжка
Спортсменка считает, что фигурное катание развивается космическими темпами.
Звезды
«Кто он мне? Муж?»: Надежда Бабкина о жизни с мужчиной, который младше нее на 30 лет
Артистка рассказала о личной жизни в книге.
Звезды
«Он не может отбиваться от всех»: Бабкина рассказала, почему ее молодой муж не участвует в светской жизни
Певица бережёт супруга от напрасных переживаний.
Звезды
«Вылитый Дэвид Боуи»: Юлию Снигирь в рок-н-ролльном образе едва узнали поклонники
Актриса все больше удивляет поклонников свежими фото.
Дети
«Какой пупсик!»: Евгений Пронин поделился с подписчиками редким видео с сыном
Актер показал, как малыш слушает музыку в наушниках.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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