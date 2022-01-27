Все новости Гарик Мартиросян

Гарик Мартиросян

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Психолог предположила, для чего модели Chanel вышли на показ с синяками: «Хайп»
Эксперт рассказала о разнице восприятия российских и европейских женщин.
Общество
Шоу «Маска» 3 сезон (2022): подробности, новые маски, где и когда смотреть
Вся информация о грядущей премьере музыкального поединка.
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В сети появилось фото певца Алексея Чумакова, отдыхающего с другой женщиной в ресторане
Жена Мартиросяна привлекла внимание подписчиков.
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«Просто невероятно»: комик Комиссаренко ответил на резкое высказывание Мартиросяна
Комиссаренко прокомментировал слова Мартиросяна о Ирдаке Мирзализадзе.
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Саша Малой о Гарике Мартиросяне: «Он не влияет на индустрию»
Друг Идрака объяснил точку зрения резидента Comedy Club.
Звезды
Поцеловавшийся с мужчиной Дорохов выбежал на сцену голым
Комик продолжает эпатировать публику.
Звезды
«Что происходит?»: Мартиросян резко отреагировал на однополый поцелуй Дорохова
Новое шоу на ТНТ «Игра» привлекло внимание депутатов.
Звезды
«Никто не пришел»: Харламов показал пустой зал на съемках «Прожектор Перис Хилтон»
Возвращение любимой телепередачи спустя 13 лет.
Звезды
Мартиросян покинул съемочную площадку из-за жесткой шутки о Лещенко
Зрителей удивила шутка про девушку легкого поведения.
Звезды
«7 миллионов долларов в месяц, а Воля — 4»: Харламов потроллил Мартиросяна, рассказав о доходах
Резиденты Comedy Сlub раскрыли «шокирующую тайну» о размерах своих зарплат.
Звезды
«Подкашиваются ноги»: Яна Кошкина в платье с глубоким декольте назвала Олега Меньшикова «особенным мужчиной»
Актриса рассказала о качествах мужчины, перед которыми она не может устоять.
Звезды в соцсетях
«Просто поседела»: жена Мартиросяна примерила новый образ и покорила фанатов
Поговаривают, что на фоне слухов об изменах мужа Жанна экспериментирует со своей внешностью.
Звезды
«Я тоже хочу быть любовницей Кошкиной»: жена Мартиросяна прокомментировала слухи об измене
Жена Гарика Мартиросяна тоже хочет гладить Кошкину.
Звезды в соцсетях
«Лучший друг уже много лет»: мужчина в смелых объятиях Яны Кошкиной интригует фанатов
Поклонники инстадивы пытаются угадать, кто же этот загадочный мужчина, который прячет лицо на совместном снимке.
Звезды
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Реалии «звездной» жизни таковы, что прочные браки в этой среде встречаются довольно редко.
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