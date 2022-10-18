Звезды Психолог Степанова рассказала, что Ургант жадный до денег человек Телеведущий является самым высокооплачиваемым шоуменом в стране. 18 окт 2022 08:46

Звезды Участников группы BTS призвали в армию Южной Кореи Мировые звезды, которые продали миллионы пластинок по всему свету, отдадут долг своей родине. 17 окт 2022 13:20

Звезды Рэпер Гуф отменил ближайшие концерты из-за серьезной травмы Музыкант рассказал, что врачи прописали ему четыре недели покоя. 17 окт 2022 11:41

Звезды Айза поздравила рэпера Гуфа со свадьбой Айза отреагировала на свадьбу Гуфа на удивление спокойно. 23 дек 2021 11:37

Звезды Инфаркт? За состояние здоровья Айзы сильно волнуются Женитьба Гуфа может ранить его бывшую. 22 дек 2021 13:00

Звезды Айза обратилась ко всем своим бывшим возлюбленным Долматова попросила у всех прощения. 22 дек 2021 09:25

Звезды Рэпер Гуф женился во второй раз Церемония была скромной. 22 дек 2021 09:12

Звезды Потерявшей популярность Айзе дали совет Экс-супруга Гуфа пожаловалась на недостаток внимания. 21 дек 2021 12:39

Звезды Новую возлюбленную рэпера Гуфа заподозрили в беременности У девушки появился живот. 21 дек 2021 12:24

Звезды Певица Кети Топурия объяснила разрыв с Гуфом: «Человека надо было спасать» Певица думала, что рэпер перестанет «употреблять» и их отношения станут лучше. 17 дек 2021 09:53

Звезды Насмешки неспроста: готовящийся к свадьбе Гуф мог ранить 11-летнего сына от Айзы Сэм мог обидеться на Гуфа из-за того, что тот его не пригласил на свадьбу. 14 дек 2021 11:51

Звезды Сын Айзы и Гуфа посмеялся над свадьбой отца Рэпер Гуф женится во второй раз. 13 дек 2021 14:44

Звезды Снова заговорившую о Гуфе Айзу жестко высмеяли: «Уже не знает, к кому свой вареник подкатить» Экс-супруга Гуфа написала откровенный пост об отношениях с бывшими мужьями. 9 дек 2021 16:04

Звезды Экс-супруга Гуфа Айза хочет воспитывать детей вместе с бывшим мужем Айза Анохина провела работу над ошибками. 8 дек 2021 11:19

Звезды В сети раскрыли, зачем Айза выложила свадебные фото с Гуфом: «Чтобы вспомнил» Поклонники попытались разобраться в неоднозначном поведении экс-супруги Гуфа. 1 дек 2021 08:27

Звезды Телеведущая Айза заявила, что оплатит свадьбу бывшего мужа Гуфа с Королевой Айза прокомментировала свадьбу бывшего мужа. 25 ноя 2021 08:16

Звезды «Горячие» фото и интимные детали: как Анохина устроила из личной жизни запретное шоу для взрослых Айза Анохина засветилась в новом скандале, который разгорелся на почве флирта с женатым футболистом Вячеславом Малефеевым. 23 ноя 2021 14:15

Звезды Певица Айза просит не винить ее в разводе футболиста Вячеслава Малафеева Анохина не уводила женатого спортсмена из семьи. 19 ноя 2021 10:22

Звезды «Я так зла!»: чем закончился скандал между Айзой и слившей ее номер Хофманитой Участница шоу «Пацанки» опубликовала личные данные звезд шоу-бизнеса. 9 ноя 2021 15:59