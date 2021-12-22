Лили Коллинз
«Клоун, который упал в горшок с краской»: за что первые зрители разнесли второй сезон «Эмили в Париже»
Критика в адрес сериала продолжилась и после новой премьеры, хотя его создатели обещали учесть все замечания.22 дек 2021 16:15
Лили Коллинз ответила на критику в адрес ее героини из сериала «Эмили в Париже»
Она огорчена, что жизнерадостного человека считают «раздражающим».30 окт 2021 11:34
Началось производство второго сезона сериала «Эмили в Париже»
Шоу с Лили Коллинз стало самым популярным ромкомом Netflix.4 май 2021 16:40
Началось производство второго сезона сериала «Эмили в Париже»
Шоу с Лили Коллинз стало самым популярным ромкомом Netflix.4 май 2021 16:28
Кейли Куоко посмеялась над своим поражением на «Золотом глобусе — 2021»
Знаменитость уступила победу Кэтрин О’Харе.1 мар 2021 11:43
Netflix продлил сериал «Эмили в Париже» с Лили Коллинз на второй сезон
Съемки начнутся уже следующей весной.12 ноя 2020 13:09
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