Лиза Кудроу
Звезда сериала «Друзья» умер от рака
Джеймс Майкл не смог справиться с онкологией.26 окт 2021 08:02
Сколько всего частей у мультфильма «Босс-молокосос»?
У мультфильма 2 части.22 окт 2021 13:04
Кортни Кокс расстроена статусом единственной звезды «Друзей», не получившей номинации на «Эмми»
«Это определенно ранило мои чувства», — признается актриса.25 июн 2021 16:16
Дженнифер Энистон поделилась новым фото со съемок воссоединения «Друзей»
Она до сих пор под впечатлением от встречи.3 июн 2021 17:45
Режиссер спецвыпуска «Друзей» поделился подробностями о камео Леди Гаги
Он заявил, что в певице чувствуется дух Фиби Буффэ.2 июн 2021 15:35
Кортни Кокс обещает, что спецвыпуск «Друзей» будет полон сюрпризов
Она не сомневается, что фанаты останутся в восторге.7 май 2021 11:46
Дэвид Швиммер рассказал, когда стоит ждать эпизод-воссоединение «Друзей»
Исполнитель роли Росса Геллера порадовал фанатов новостями со съемочной площадки.4 мар 2021 10:59
Лиза Кудроу заверила, что воссоединение «Друзей» непременно состоится
По ее словам, съемки стартуют в начале весны.19 янв 2021 15:41
Названа новая дата начала съемок долгожданного специального выпуска сериала «Друзья»
Долгожданная встреча состоится!13 ноя 2020 10:50
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