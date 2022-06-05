Люк Эванс
Билли Портер и Люк Эванс сыграют супружескую пару в драме «Наш сын»
Оба актера являются открытыми геями.5 июн 2022 18:18
Появилась подборка свежих кадров из второго сезона «Бриджертонов»
Netflix продолжает напоминать о приближающейся премьере.2 мар 2022 12:55
Как называется американский фильм, в котором снялся Александр Петров?
Звезда российского кинематографа Александр Петров стал одним из участников американского кинопроекта «Человек божий».15 окт 2021 16:26
Хелен Миррен очень рада, что в «Форсаже 9» ей наконец довелось сесть за руль
Актриса говорит, что это было ее мечтой.19 май 2021 14:55
Люк Эванс был бы рад сыграть Джеймса Бонда после Дэниэла Крэйга
Но признает, что соответствовать роли было бы «непросто».23 апр 2021 10:22
Звезда «Бриджертонов» снимется в новом фильме от создателей «Мстителей» для Netflix
Компанию артисту составят Люк Эванс и Ана де Армас.4 мар 2021 11:40
Приквел-сериал о Гастоне из «Красавицы и чудовища» получил официальное название
Композитор Алан Менкен, задействованный в работе над проектом, случайно раскрыл его название.5 авг 2020 17:03
Режиссер ребута «Дракулы» обещает придерживаться канона Брэма Стокера
Карин Кусама намерена полностью погрузиться в первоисточник.11 июн 2020 10:57
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