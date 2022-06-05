Все новости Люк Эванс

Люк Эванс

Кино
Билли Портер и Люк Эванс сыграют супружескую пару в драме «Наш сын»
Оба актера являются открытыми геями.
Кино
Появилась подборка свежих кадров из второго сезона «Бриджертонов»
Netflix продолжает напоминать о приближающейся премьере.
Кино
Как называется американский фильм, в котором снялся Александр Петров?
Звезда российского кинематографа Александр Петров стал одним из участников американского кинопроекта «Человек божий».
Кино
Хелен Миррен очень рада, что в «Форсаже 9» ей наконец довелось сесть за руль
Актриса говорит, что это было ее мечтой.
Кино
Люк Эванс был бы рад сыграть Джеймса Бонда после Дэниэла Крэйга
Но признает, что соответствовать роли было бы «непросто».
Звезды
Звезда «Бриджертонов» снимется в новом фильме от создателей «Мстителей» для Netflix
Компанию артисту составят Люк Эванс и Ана де Армас.
ТВ и сериалы
Приквел-сериал о Гастоне из «Красавицы и чудовища» получил официальное название
Композитор Алан Менкен, задействованный в работе над проектом, случайно раскрыл его название. 
Кино
Режиссер ребута «Дракулы» обещает придерживаться канона Брэма Стокера
Карин Кусама намерена полностью погрузиться в первоисточник.
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