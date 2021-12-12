Максим Аверин
Пышная шевелюра Максима Аверина расстроила народ: «Волосы ему не идут»
Максим Аверин запомнился в образе лысого «Глухаря».12 дек 2021 17:00
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Звезда «Глухаря» гордится мамой.18 ноя 2021 12:07
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Актер сообщил, что не исключает появления наследников даже в 70 лет.27 ноя 2020 12:35
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