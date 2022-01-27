Марина Кравец
Шоу «Маска» 3 сезон (2022): подробности, новые маски, где и когда смотреть
Вся информация о грядущей премьере музыкального поединка.27 янв 2022 10:20
Сын? Возраст мужа Марины Кравец смутил народ
Муж Марины Кравец удивил моложавостью.29 дек 2021 15:55
Двухэтажная у Киркорова и многострадальная у Волочковой: вот как звезды нарядили главный символ Нового года
Некоторые российские знаменитости украшают свои пушистые елочки не только богато и стильно, но и порой крайне вызывающе.29 дек 2021 14:00
«Идеальная семейная пара!»: Гарика Харламова свели с Мариной Федункив
Пользователи сети решили, что знаменитости хорошо смотрятся вместе.22 ноя 2021 10:16
«Муж с женой»: Марина Кравец рассказала об отношениях со Слепаковым
Известная артистка, участница телепроекта канала НТВ «Маска» Марина Кравец опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, чем привлекла внимание подписчиков.19 окт 2021 14:01
Голод, дикие испытания и жуткий стресс: что пережила Хилькевич на шоу «Звезды в Африке»
Звезда «Универа» решила раскрыть все карты.25 авг 2021 12:40
«Где-то плачет историк моды»: фото Марины Кравец и Владимира Вдовиченкова обсуждают в сети
Поклонники не одобрили модные эксперименты знаменитости.18 фев 2021 12:32
«Две красоточки»: Марина Кравец поделилась фото с девятимесячной дочкой в Дубае
Семейная фотография растрогала поклонников артистки.5 янв 2021 11:23
«По-мамски захватывающее ощущение»: Марина Кравец показала шестимесячную дочь
Трогательным фото юмористка поделилась в социальных сетях.24 дек 2020 15:25
«Вместе с мужем посещали лекции»: Марина Кравец рассказала о радостях и трудностях материнства
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