Все новости Мэйси Уильямс

Мэйси Уильямс

Кино
Становясь женщиной, звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс чувствовала отторжение от Арьи Старк
Экранный образ контрастировал с ее личными переживаниями.
Мода и красота
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.
Мода и красота
«Претензии к визажисту»: стилист оценила «инопланетный» образ звезды «Игры престолов»
Мэйси Уильямс привлекла внимание на красной дорожке премии GQ.
ТВ и сериалы
Шон Бин поделился эмоциями от съемок своей последней сцены в «Игре престолов»
День выдался богатым на переживания.
Звезды
Мэйси Уильямс рассказала о реакции на финал «Игры престолов»
Вопреки мнениям некоторых коллег по шоу актриса осталась в восторге от концовки.
Звезды
Звезды «Игры престолов» Лина Хиди и Мэйси Уильямс воссоединились в клипе Madeon – Miracle
Французский музыкант поработал с актрисами из культового шоу.
Кино
Джош Бун надеется, что ему разрешат снять трилогию по «Новым мутантам»
Режиссера не смутили многочисленные переносы премьеры первой части.
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