Мэйси Уильямс
Становясь женщиной, звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс чувствовала отторжение от Арьи Старк
Экранный образ контрастировал с ее личными переживаниями.13 апр 2022 14:48
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
«Претензии к визажисту»: стилист оценила «инопланетный» образ звезды «Игры престолов»
Мэйси Уильямс привлекла внимание на красной дорожке премии GQ.8 сен 2021 12:15
Шон Бин поделился эмоциями от съемок своей последней сцены в «Игре престолов»
День выдался богатым на переживания.11 янв 2021 12:09
Мэйси Уильямс рассказала о реакции на финал «Игры престолов»
Вопреки мнениям некоторых коллег по шоу актриса осталась в восторге от концовки.24 авг 2020 15:35
Звезды «Игры престолов» Лина Хиди и Мэйси Уильямс воссоединились в клипе Madeon – Miracle
Французский музыкант поработал с актрисами из культового шоу.30 июл 2020 14:57
Джош Бун надеется, что ему разрешат снять трилогию по «Новым мутантам»
Режиссера не смутили многочисленные переносы премьеры первой части.3 июн 2020 11:23
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