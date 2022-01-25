Все новости Петр Чернышев

Петр Чернышев

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Онколог предположил, что больной раком Заворотнюк осталось не больше двух месяцев
Актриса не может говорить.
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Состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось
Родственникам тяжело смотреть на то, как страдает близкий человек.
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Муж тяжелобольной Заворотнюк заработал миллионы в новогодние праздники
Чернышев получил крупную субсидию от государства.
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Муж онкобольной Заворотнюк Петр Чернышев напугал россиян излишней худобой
Фигурист показал обнаженный торс.
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Онкобольную Анастасию Заворотнюк не могут найти судебные приставы: все дело в долгах
Актриса не может покинуть страну из-за задолженности.
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Фигуристка Татьяна Навка назвала мужа Анастасии Заворотнюк святым
Навка дала Чернышеву главную роль в своем шоу.
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Татьяна Навка о Путине: «Многие посчитали Владимира Владимировича моим личным PR-менеджером»
Президент России лично пригласил зрительницу на ледовое шоу.
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Навка об отношениях с мужем Заворотнюк: «За ним как за каменной стеной»
Жена пресс-секретаря Путина дала интервью.
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Как сегодня выглядит муж тяжелобольной Заворотнюк
Петр Чернышев помолодел.
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От Милохина до Муцениеце: пары «Ледникового периода», между которыми на льду разгорелись чувства
Шоу, которое нередко называют аналогом «Давай поженимся!», подарило россиянам не одну историю жаркого романа, который зародился на льду.
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Дочь Анастасии Заворотнюк отменила свадьбу из-за матери
Жизнь Анны Заворотнюк разделилась на до и после.
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Муж онкобольной Заворотнюк уезжает из России
Спортсмен уезжает на заработки в Дубай.
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«Мне не нужна жалость»: Анна Заворотнюк заговорила о болезни мамы
Она поблагодарила подписчиков за поддержку.
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«Готовим для вас подарок»: Татьяна Навка показала похудевшего мужа Заворотнюк Петра Чернышева
Фигуристка заинтриговала поклонников.
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