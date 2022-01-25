Петр Чернышев
Онколог предположил, что больной раком Заворотнюк осталось не больше двух месяцев
Актриса не может говорить.25 янв 2022 13:39
Состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось
Родственникам тяжело смотреть на то, как страдает близкий человек.18 янв 2022 09:40
Муж тяжелобольной Заворотнюк заработал миллионы в новогодние праздники
Чернышев получил крупную субсидию от государства.14 янв 2022 08:15
Муж онкобольной Заворотнюк Петр Чернышев напугал россиян излишней худобой
Фигурист показал обнаженный торс.29 дек 2021 10:16
Онкобольную Анастасию Заворотнюк не могут найти судебные приставы: все дело в долгах
Актриса не может покинуть страну из-за задолженности.27 дек 2021 12:48
Фигуристка Татьяна Навка назвала мужа Анастасии Заворотнюк святым
Навка дала Чернышеву главную роль в своем шоу.24 дек 2021 10:10
Татьяна Навка о Путине: «Многие посчитали Владимира Владимировича моим личным PR-менеджером»
Президент России лично пригласил зрительницу на ледовое шоу.22 дек 2021 09:50
Навка об отношениях с мужем Заворотнюк: «За ним как за каменной стеной»
Жена пресс-секретаря Путина дала интервью.16 дек 2021 16:02
Как сегодня выглядит муж тяжелобольной Заворотнюк
Петр Чернышев помолодел.29 ноя 2021 10:42
От Милохина до Муцениеце: пары «Ледникового периода», между которыми на льду разгорелись чувства
Шоу, которое нередко называют аналогом «Давай поженимся!», подарило россиянам не одну историю жаркого романа, который зародился на льду.25 ноя 2021 11:14
Дочь Анастасии Заворотнюк отменила свадьбу из-за матери
Жизнь Анны Заворотнюк разделилась на до и после.16 ноя 2021 12:46
Муж онкобольной Заворотнюк уезжает из России
Спортсмен уезжает на заработки в Дубай.20 окт 2021 09:14
«Мне не нужна жалость»: Анна Заворотнюк заговорила о болезни мамы
Она поблагодарила подписчиков за поддержку.3 фев 2021 12:05
«Готовим для вас подарок»: Татьяна Навка показала похудевшего мужа Заворотнюк Петра Чернышева
Фигуристка заинтриговала поклонников.11 дек 2020 13:58
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