Татьяна Плаксина
Почему Любовь Успенская молчала о домашнем насилии: «Разведенка — страшный статус»
Стали известны истинные причины развода звезды шансона.19 ноя 2021 12:52
«Если мама узнает — убьет»: дочь Успенской крестилась в монастыре
«Если мама узнает — убьет»: дочь Успенской крестилась в монастыре4 окт 2021 21:00
Нежный поцелуй: дочь Любови Успенской поздравила маму с днем рождения
И это лучший подарок для именинницы.25 фев 2021 14:57
«По-настоящему счастлива я была только в школе»: дочь Успенской об отношениях с матерью
Татьяна Плаксина обижена на Любовь Успенскую за то, что сцена для певицы важнее, чем она.14 фев 2021 10:04
«Спасибо, Богиня!»: Алла Пугачева оценила творчество 31-летней дочери Успенской
Пользователи сети отметили, что в картинах Татьяны Плаксиной появились яркие краски.5 янв 2021 08:42
«Таня наполнила мою жизнь красками»: Любовь Успенская поздравила дочь, несмотря на сложные отношения
66-летняя певица сделала шаг к примирению.28 дек 2020 09:55
«Последние события надорвали что-то внутри меня»: Любовь Успенская обратилась за помощью к психологу
После первых сеансов со специалистом певица «вдохновилась на то, чтобы творить и жить дальше».18 ноя 2020 20:48
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