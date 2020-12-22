Все новости Варвара Шмыкова

Варвара Шмыкова

Мода и красота
«Девушка в красном, ты так прекрасна»: фанаты едва узнали Таисию Вилкову в образе женщины-вамп
Страстный образ артистка выбрала для новогоднего вечера.
Звезды
«Вместе мы можем все»: актрис из сериала «Чики» назвали «Женщинами года»
Самая «сильная» унесла статуэтку домой.
Звезды
«Думала, что это другая девушка»: 42-летнюю Анну Чурину не узнали на откровенных фото
Актриса обнажилась ради съемок в социально-значимом проекте. 
Звезды
«Приходите и смотрите»: Анфиса Черных обнажилась для новой фотосессии
24-летняя актриса впервые снялась без одежды. 
Звезды в соцсетях
«Это какой-то сон»: Алена Михайлова и «Чики» заинтриговали фанатов фото со съемок «Вечернего Урганта»
Актрисы стали гостьями первого выпуска нового сезона проекта.
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«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
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Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
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Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
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Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
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Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
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