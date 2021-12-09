Все новости Юрий Колокольников

Юрий Колокольников

Звезды
40-летний Юрий Колокольников замечен с 22-летней актрисой
Снимки актера «Игры престолов» в компании девушки опубликовал медиаменеджер.
Звезды
Хабаров о звезде «Игры престолов»: «Был для меня самым большим злом в жизни»
Хабаров рассказал об ощущениях от съемок с именитым коллегой.
Кино
От «Петровых в гриппе» до «Злое»: что смотреть в кино с 9 сентября
Четверг — отличный день, чтобы сходить в кинотеатр.
Кино
«Самая убедительная Маргарита»: Снигирь впечатлила зрителей на кадрах «Воланда»
Актриса поделилась кадрами из грядущего фильма по Михаилу Булгакову.
Кино
«На Патриарших?!»: Снигирь заинтриговала в образе Маргариты на съемках «Воланда»
Съемки новой адаптации великой классики в самом разгаре.
Звезды в соцсетях
«Лучше, чем фото с Пашей»: совместный кадр Агаты Муцениеце и Юрия Колокольникова восхитил сеть
Актеры вместе снялись в одном из недавних проектов.
Звезды
«Не повар Зоя, а египетская царица»: новая роль Юлии Пересильд взбудоражила поклонников
Актриса раскрыла подробности нового фильма Карена Оганесяна. 
Звезды
«Девушки хоккеистов выглядят не так!»: Екатерина Кузнецова раскрыла свою роль в новом сериале «Крюк»
Поклонники недовольны образом актрисы. 
Звезды в соцсетях
«Вам идут высокие мужчины»: новый проект Агаты Муцениеце произвел фурор в сети
Актриса показала своих новых коллег-красавцев. 
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