Юрий Липский Дата рождения: 02-01-1993
С детства увлекаюсь кино и музыкой. Посмотрел больше сериалов, чем ваша бабушка. Отучился на культуролога, чтобы написать курсовые про Триера и Тарантино, а диплом — про «Симпсонов».
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