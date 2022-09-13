Последние новости
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Редакция Политика конфиденциальности Контакты
Юрий Липский Дата рождения: 02-01-1993
Написать

С детства увлекаюсь кино и музыкой. Посмотрел больше сериалов, чем ваша бабушка. Отучился на культуролога, чтобы написать курсовые про Триера и Тарантино, а диплом — про «Симпсонов».

Кино
Зрительская аудитория сериала «Корона» возросла после смерти королевы Елизаветы II
Цифры выросли по всему миру.
Кино
Джон Хэмм рад, что «Топ Ган: Мэверик» превзошел в прокате супергеройские фильмы
Блокбастер про летчиков остается в топе уже три месяца.
Кино
Съемки в «Спасателях Малибу» обернулись для Зака Эфрона депрессией и бессонницей
Актеру пришлось подстраиваться под нездоровый идеал красоты.
Кино
Джулия Робертс считает, что бум ромкомов в 1990-х не был оценен по достоинству
Вот уже более 20 лет актриса не читала ни одного хорошего сценария в этом жанре.
Кино
Звезда «Колец власти» ответила на критику об этническом и гендерном разнообразии в сериале
Споры фанатов не продолжают утихать.
Кино
Даррен Аронофски рассказал о перевоплощении Брендана Фрейзера в огромного толстяка в фильме «Кит»
Актеру пришлось носить на себе тяжелый груз.
Кино
Крису Року предлагали стать ведущим следующей церемонии «Оскар»
Артист не тянул с ответом.
Кино
На Netflix выйдет документальный сериал о Робби Уильямсе
Создатели обещают уникальные кадры из жизни звезды.
Кино
Warner Bros организует «похоронный показ» отмененного фильма «Бэтгёрл»
Но мы все равно его не увидим.
Кино
Мишель Йео рассказала, почему Квентин Тарантино не пригласил ее сняться в «Убить Билла»
Звезде «Всё везде и сразу» пришлось задать знаменитому режиссеру вопрос напрямую, чтобы получить ответ.
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Общество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Общество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Общество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Общество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Общество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Общество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Общество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повара
Общество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Общество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Общество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории