Представляем абсолютно легальный способ.

У российских пользователей остался не большой выбор стриминговых сервисов — зарубежные спешно покинули рынок, а отечественные повысили цены. Исключением не стал «Яндекс», теперь подписка на «Яндекс Музыку» обходится в 299 рублей вместо 199. Тем не менее у пользователей есть возможность существенно снизить стоимость подписки — до 75 рублей.

Как сэкономить на «Яндекс Музыке»?

«Яндекс» просит 299 рублей за подписку «Мульти». Ее особенность заключается в том, что ей могут пользоваться сразу несколько человек. То есть стоимость подписки также можно разделить между пользователями.

«Мульти» предполагает подключение до четырех человек, а значит, каждый пользователь должен будет заплатить 75 рублей ежемесячно. Однако общая подписка не означает общих музыкальных подборок или коллекций. У каждого участника «Мульти» будет свой персональный аккаунт, подборки и плейлисты — объединяет их только общий счёт.