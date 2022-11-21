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75 рублей вместо 299: как платить за «Яндекс Плюс» меньше?

Представляем абсолютно легальный способ.

У российских пользователей остался не большой выбор стриминговых сервисов — зарубежные спешно покинули рынок, а отечественные повысили цены. Исключением не стал «Яндекс», теперь подписка на «Яндекс Музыку» обходится в 299 рублей вместо 199. Тем не менее у пользователей есть возможность существенно снизить стоимость подписки — до 75 рублей.

Как сэкономить на «Яндекс Музыке»?

«Яндекс» просит 299 рублей за подписку «Мульти». Ее особенность заключается в том, что ей могут пользоваться сразу несколько человек. То есть стоимость подписки также можно разделить между пользователями.

«Мульти» предполагает подключение до четырех человек, а значит, каждый пользователь должен будет заплатить 75 рублей ежемесячно. Однако общая подписка не означает общих музыкальных подборок или коллекций. У каждого участника «Мульти» будет свой персональный аккаунт, подборки и плейлисты — объединяет их только общий счёт.

«Яндекс Плюс»
Фото: Juja Han/Unsplash

Купив подписку, добавить в нее других пользователей можно следующим образом:

  • Зайти в профиль «Яндекс Музыки» и перейти в блок «Плюс активен»;
  • Кликнуть «Управлять» блоком;
  • Выбрать «Добавить» в «Близкие в подписке»;
  • Пригласить нового подписчика, отправив ему предложенную приложением ссылку.

А далее — дело за малым. Человек, получивший ссылку, должен перейти по ней и авторизоваться в приложении, приняв приглашение.

Кто будет платить за подписку?

Но даже пригласив еще троих пользователей, деньги за подписку будут списываться с карты, которая привязана к аккаунту. Сбор средств с других участников «Мульти» станет ответственностью владельца карты.

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Источник фото: Juja Han/Unsplash Автор: Христина Каранская
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