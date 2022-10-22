Темпы роста пенсии по старости будут выше инфляции.

Счетная палата заключила, что пенсия российских пенсионеров обгонит темпы инфляции. Но рост заработных плат будет еще более стремительным.

Зарплата вырастет быстрее пенсии

Например, средняя пенсия по старости в 2026 году составит лишь треть, а именно 30% средней номинальной заработной платы. Однако эта тенденция наблюдается в течение нескольких последних лет.

Для сравнения: страховая пенсия представляла собой 35% от номинальной зарплаты в 2017 году, а в текущем обещает быть 31,4%. Тем не менее пенсии продолжат расти, но медленнее.

С начала следующего года пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 4,8%, с начала 2024 года — на 4,6%. При этом если совокупная инфляция за 2023–2024 годы будет на уровне 18,58%, то пенсии будут индексироваться на 20,58%.

Для трудоспособных граждан новости еще более положительные: их зарплаты будут увеличиваться на 25%. В таком случае среднюю номинальную зарплату, по прогнозу властей, ждет рост до 80 тысяч рублей только к 2025 году.

Напомним, что ранее РФ подписала Конвенцию международной организации труда, которая устанавливает минимальные нормы соцобеспечения. Согласно документу, пенсия гражданина должна составлять от 40% утраченного человеком дохода.

Пенсионная проблема

Однако экономические эксперты заявляют о серьезной проблеме, которая заключается в «несбыточной» сути пенсионного страхования.

Оно должно страховать часть дохода, который гражданин уплачивает. То есть рост заработной платы ведет за собой рост пенсии в одинаковых пропорциях. Но в российской пенсионной системе этого нет.

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