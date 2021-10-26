Все новости Александра Захарова

Александра Захарова

Звезды
«Идем дальше»: Стриженова поделилась архивным снимком с мужем в честь совместной годовщины
Знаменитости не расстаются с подросткового возраста.
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«Его называют дядей Мишей»: секретарь столичной ОНК раскрыл подробности проживания Ефремова в заключении
В колонии к Ефремову относятся с уважением.
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«Культура и искусство должны быть вне политики»: Киркоров обжалует в суде запрет на посещение Литвы
Певец считает, что использовать культуру в политических целях недостойно, и намерен отстаивать свою гражданскую позицию.
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«Хватит быть безнаказанными»: Добровинский признался, почему в деле Ефремова встал на сторону потерпевших
Известный юрист считает важным добиваться равенства всех граждан перед законом.
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«Не дай бог, что-то случится»: руководитель «Ленкома» объяснил, почему отменили все спектакли с Чуриковой
Дирекция театра переживает за здоровье артистки, поэтому из-за пандемии решила на время убрать из афиши постановки с ее участием.
Звезды в соцсетях
«Так похожи на свою красавицу-маму!»: дочь Марка Захарова показала подписчикам архивное семейное фото
Звезда также вспомнила свою мать в День матери.
Звезды
«Обсудили возможное перемирие»: в деле Ефремова происходит переломный момент
Адвокаты в «деле Ефремова» пожали друг другу руки.
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