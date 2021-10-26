Александра Захарова

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«Идем дальше»: Стриженова поделилась архивным снимком с мужем в честь совместной годовщины
Знаменитости не расстаются с подросткового возраста.26 окт 2021 12:26
«Его называют дядей Мишей»: секретарь столичной ОНК раскрыл подробности проживания Ефремова в заключении
В колонии к Ефремову относятся с уважением.9 фев 2021 12:27
«Культура и искусство должны быть вне политики»: Киркоров обжалует в суде запрет на посещение Литвы
Певец считает, что использовать культуру в политических целях недостойно, и намерен отстаивать свою гражданскую позицию.22 янв 2021 12:14
«Хватит быть безнаказанными»: Добровинский признался, почему в деле Ефремова встал на сторону потерпевших
Известный юрист считает важным добиваться равенства всех граждан перед законом.20 янв 2021 12:03
«Не дай бог, что-то случится»: руководитель «Ленкома» объяснил, почему отменили все спектакли с Чуриковой
Дирекция театра переживает за здоровье артистки, поэтому из-за пандемии решила на время убрать из афиши постановки с ее участием.13 дек 2020 12:44
«Так похожи на свою красавицу-маму!»: дочь Марка Захарова показала подписчикам архивное семейное фото
Звезда также вспомнила свою мать в День матери.30 ноя 2020 20:35
«Обсудили возможное перемирие»: в деле Ефремова происходит переломный момент
Адвокаты в «деле Ефремова» пожали друг другу руки.18 ноя 2020 13:33
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