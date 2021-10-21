Алена Рапунцель
«Все решилось»: беременная Алена Рапунцель намекнула на расставание с мужем
Рапунцель уехала во Владивосток без мужа.21 окт 2021 08:27
«Я в шоке»: Алена Рапунцель раскрыла пол будущего ребенка
Звезда проекта «Дом-2» рассказала, что мечтала о девочке.6 окт 2021 11:36
«Храни бог нашу семью!»: беременная Алена Рапунцель стала женой стриптизера
Звезда «Дома-2» узаконила отношения с возлюбленным, которого обвиняла в рукоприкладстве.3 сен 2021 17:15
«Городская скорая не забирает»: сына Алены Рапунцель экстренно госпитализировали в частную клинику
Богдану диагностировали гнойную ангину.25 фев 2021 10:58
«Праздник у ребёнка — декольте наружу»: Алену Рапунцель раскритиковали на дне рождения сына
Наследник знаменитости отпраздновал свой 2-й день рождения.8 фев 2021 13:12
«У меня трясутся руки»: Илья Яббаров провел ДНК-тест на отцовство втайне от Алены Рапунцель
Участники популярного шоу решили расставить все точки над i.20 янв 2021 15:15
«Беру штурмом квартиру»: Илья Яббаров угрожает, что отберет сына Богдана у Алены Рапунцель
Угрозы могут обернуться против разозлившегося отца.18 янв 2021 15:33
«Новые ребята не смогли заинтересовать зрителя»: Алена Рапунцель прокомментировала закрытие «Дома 2»
Девушка покинула проект летом этого года.21 дек 2020 10:10
«Я уверена, у них коллаборация»: Алена Рапунцель из «Дома-2» прокомментировала отношения Бузовой и Давы
Девушка сослалась на свои источники получения информации.14 дек 2020 14:37
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