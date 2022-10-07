Анастасия Заворотнюк
Куда пропал Денис из сериала «Моя прекрасная няня»: живет чем Бог пошлет
Актер из сериала «Моя прекрасная няня» изменился до неузнаваемости.7 окт 2022 08:35
Звезды-учителя, которые променяли школу на сцену: Воля, Пугачева, Заворотнюк
5 октября в России отмечается День учителя.5 окт 2022 22:46
Дочь онкобольной Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении состояния здоровья матери
Анна ответила на вопрос подписчика.26 янв 2022 11:04
Онколог предположил, что больной раком Заворотнюк осталось не больше двух месяцев
Актриса не может говорить.25 янв 2022 13:39
Гинеколог назвала ЭКО возможной причиной возникновения глиобластомы у Заворотнюк
Мало кто распространяется об опасных последствиях процедуры ЭКО.24 янв 2022 14:54
Дочь онкобольной Заворотнюк призналась, что ей не хватает общения с мамой
Анна Заворотнюк поделилась подробностями о состоянии матери.21 янв 2022 08:05
26-летняя дочь онкобольной Заворотнюк жестко ответила на вопросы о беременности
Заворотнюк не нуждается в чужих советах.19 янв 2022 16:12
Состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось
Родственникам тяжело смотреть на то, как страдает близкий человек.18 янв 2022 09:40
Дочь онкобольной Заворотнюк встретила день рождения в слезах
Анну трогательно поздравил ее молодой человек.17 янв 2022 09:51
Муж тяжелобольной Заворотнюк заработал миллионы в новогодние праздники
Чернышев получил крупную субсидию от государства.14 янв 2022 08:15
Болезнь Заворотнюк губит ее дочь: «На тетку 40-летнюю смахивает»
На совместном фото Анны со звездной матерью подписчики заметили тревожные признаки.3 янв 2022 17:00
Муж онкобольной Заворотнюк Петр Чернышев напугал россиян излишней худобой
Фигурист показал обнаженный торс.29 дек 2021 10:16
Пережившей предательство мужа экс-супруге Жигунова посоветовали обратиться к психотерапевту
Вера Новикова может страдать от детских травм.29 дек 2021 08:01
Променявшему супругу на любовницу Жигунову предсказали: «Вернется к жене»
Сергей Жигунов может вернуться к Вере Новиковой, которая уже прощала ему измену.28 дек 2021 16:01
Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк рассказала, о чем мечтает в новом году
Анна рассказала, что минувший год был тяжелым.27 дек 2021 14:14
Онкобольную Анастасию Заворотнюк не могут найти судебные приставы: все дело в долгах
Актриса не может покинуть страну из-за задолженности.27 дек 2021 12:48
Муж онкобольной Заворотнюк заработал в Дубае 2,7 миллиона на лечение жены
В ОАЭ платят в 10 раз больше, чем в России.21 дек 2021 17:15
Навка об отношениях с мужем Заворотнюк: «За ним как за каменной стеной»
Жена пресс-секретаря Путина дала интервью.16 дек 2021 16:02
Дочь Заворотнюк ответила хейтерам на обвинения в том, что она бросила больную мать
Анна Заворотнюк улетела на Мальдивы.10 дек 2021 16:40
Анна Заворотнюк показала любимое место своей тяжелобольной мамы
Анну Заворотнюк в очередной раз сравнили с матерью.6 дек 2021 13:54
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