Все новости Ченнинг Татум

Ченнинг Татум

Кино
Татум устроил стриптиз на коленях у Хайек: трейлер «Супер Майк: Последний танец»
Легендарная история про танцора, роль которого сыграл Ченнинг Татум, выйдет на экраны зимой 2023 года.
Кино
Зои Кравиц отказалась переименовывать свой фильм «Остров кисок»
Зрителей ждет сатира на гендерную тему.
Кино
Начались съемки режиссерского дебюта Зои Кравиц «Остров кисок»
Судя по всему, это будет черная комедия с элементами триллера и драмы.
Кино
Дженнифер Энистон хочет вновь сниматься в ромкомах
Ее партнером по возрождению этого жанра должен выступить Себастиан Стэн.
Кино
Ченнинг Татум рассказал, почему он прервал актерскую карьеру на целых четыре года
Решив свои проблемы, артист с успехом вернулся на экраны сразу в нескольких новых проектах.
Кино
Главной темой «Супер Майка 3» станут любовные отношения главного героя
Индустрия мужского стриптиза будет только фоном для романтической линии.
Кино
Новый «Пипец» напугает до смерти, Сандру Буллок похитят в джунглях: кинодайджест
Вышло несколько интересных зрителям трейлеров.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Шага вперед»?
Первая часть франшизы «Шаг вперед» вышла на экраны в 2006 году.
Кино
Черный Человек-паук в Marvel и провал «Соколиного глаза»: главные киноновости дня
Две популярные и любимые фанатами франшизы получили продолжение.
Мода и красота
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.
Кино
Джо Манганьелло прокомментировал возможность возвращения в триквеле «Супер Майка»
Актер сыграл в двух частях франшизы роль Риччи.
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