Ченнинг Татум
Татум устроил стриптиз на коленях у Хайек: трейлер «Супер Майк: Последний танец»
Легендарная история про танцора, роль которого сыграл Ченнинг Татум, выйдет на экраны зимой 2023 года.16 ноя 2022 10:59
Зои Кравиц отказалась переименовывать свой фильм «Остров кисок»
Зрителей ждет сатира на гендерную тему.17 авг 2022 14:47
Начались съемки режиссерского дебюта Зои Кравиц «Остров кисок»
Судя по всему, это будет черная комедия с элементами триллера и драмы.27 июн 2022 16:43
Дженнифер Энистон хочет вновь сниматься в ромкомах
Ее партнером по возрождению этого жанра должен выступить Себастиан Стэн.12 июн 2022 12:09
Ченнинг Татум рассказал, почему он прервал актерскую карьеру на целых четыре года
Решив свои проблемы, артист с успехом вернулся на экраны сразу в нескольких новых проектах.5 фев 2022 12:33
Главной темой «Супер Майка 3» станут любовные отношения главного героя
Индустрия мужского стриптиза будет только фоном для романтической линии.2 фев 2022 13:28
Новый «Пипец» напугает до смерти, Сандру Буллок похитят в джунглях: кинодайджест
Вышло несколько интересных зрителям трейлеров.17 дек 2021 13:45
В какой последовательности смотреть все части «Шага вперед»?
Первая часть франшизы «Шаг вперед» вышла на экраны в 2006 году.17 дек 2021 13:28
Черный Человек-паук в Marvel и провал «Соколиного глаза»: главные киноновости дня
Две популярные и любимые фанатами франшизы получили продолжение.30 ноя 2021 12:50
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
Джо Манганьелло прокомментировал возможность возвращения в триквеле «Супер Майка»
Актер сыграл в двух частях франшизы роль Риччи.24 авг 2020 16:04
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