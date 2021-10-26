Звезды Кино Звезда сериала «Друзья» умер от рака Джеймс Майкл не смог справиться с онкологией. 26 окт 2021 08:02

ТВ и сериалы Кортни Кокс расстроена статусом единственной звезды «Друзей», не получившей номинации на «Эмми» «Это определенно ранило мои чувства», — признается актриса. 25 июн 2021 16:16

ТВ и сериалы Дженнифер Энистон поделилась новым фото со съемок воссоединения «Друзей» Она до сих пор под впечатлением от встречи. 3 июн 2021 17:45

ТВ и сериалы Кортни Кокс обещает, что спецвыпуск «Друзей» будет полон сюрпризов Она не сомневается, что фанаты останутся в восторге. 7 май 2021 11:46

ТВ и сериалы Дэвид Швиммер рассказал, когда стоит ждать эпизод-воссоединение «Друзей» Исполнитель роли Росса Геллера порадовал фанатов новостями со съемочной площадки. 4 мар 2021 10:59

ТВ и сериалы Лиза Кудроу заверила, что воссоединение «Друзей» непременно состоится По ее словам, съемки стартуют в начале весны. 19 янв 2021 15:41

Звезды Названа новая дата начала съемок долгожданного специального выпуска сериала «Друзья» Долгожданная встреча состоится! 13 ноя 2020 10:50

ТВ и сериалы Дэвид Швиммер заверил фанатов, что воссоединение «Друзей» по-прежнему в планах Пандемия нарушила планы по выпуску особого эпизода, но не отменила их. 30 июл 2020 15:01