Все новости Дэвид Швиммер

Дэвид Швиммер

Звезды Кино
Звезда сериала «Друзья» умер от рака
Джеймс Майкл не смог справиться с онкологией.
ТВ и сериалы
Кортни Кокс расстроена статусом единственной звезды «Друзей», не получившей номинации на «Эмми»
«Это определенно ранило мои чувства», — признается актриса.
ТВ и сериалы
Дженнифер Энистон поделилась новым фото со съемок воссоединения «Друзей»
Она до сих пор под впечатлением от встречи.
ТВ и сериалы
Кортни Кокс обещает, что спецвыпуск «Друзей» будет полон сюрпризов
Она не сомневается, что фанаты останутся в восторге.
ТВ и сериалы
Дэвид Швиммер рассказал, когда стоит ждать эпизод-воссоединение «Друзей»
Исполнитель роли Росса Геллера порадовал фанатов новостями со съемочной площадки.
ТВ и сериалы
Лиза Кудроу заверила, что воссоединение «Друзей» непременно состоится
По ее словам, съемки стартуют в начале весны.
Звезды
Названа новая дата начала съемок долгожданного специального выпуска сериала «Друзья»
Долгожданная встреча состоится!
ТВ и сериалы
Дэвид Швиммер заверил фанатов, что воссоединение «Друзей» по-прежнему в планах
Пандемия нарушила планы по выпуску особого эпизода, но не отменила их.
ТВ и сериалы
Создательница «Друзей» извинилась за отсутствие этнического разнообразия в сериале
Марта Кауфман призналась, что актерский состав проекта был бы другим, если бы съемки проходили сегодня. 
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