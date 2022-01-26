Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как отметил 39-летие
Экс-супруг Жанны Фриске провел день рождения с женой.26 янв 2022 10:07
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как его 10-месячный сын делает первые шаги
В сети оценили трогательное видео телеведущего с сыном.20 янв 2022 14:33
Дмитрий Шепелев раскритиковал Куршевель, где отдыхает Ольга Бузова
Телеведущий считает, что на горнолыжном курорте слишком дорого.13 янв 2022 11:38
Эксперт прокомментировала неудачи Дмитрия Шепелева: «Надо задуматься»
Телеведущий рассказал о тяжелых днях.29 дек 2021 08:24
Раскрыто, как выглядит Шепелев в обычной жизни: «Невзрачный прыщ мелкого роста»
Ведущий показал неудачный ракурс Екатерины Скулкиной.9 дек 2021 11:47
Пожаловавшемуся на воспитание сына Дмитрию Шепелеву дали совет
Шепелев признал свою ошибку: он разбаловал Платона.24 ноя 2021 12:53
Родители скончавшейся от рака Жанны Фриске возобновили суды с отцом их внука Дмитрием Шепелевым
Шепелев вновь предстанет перед судом.24 ноя 2021 09:37
Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что совершил ошибку в воспитании сына от Жанны Фриске
Подписчики дали советы Шепелеву насчет карманных денег сына.23 ноя 2021 13:05
По стопам звездной матери: сын Жанны Фриске поразил своим талантом
Дмитрий Шепелев проводит время с сыном в музыкальных магазинах.10 ноя 2021 13:13
Восьмилетний сын Фриске прилюдно «унизил» Шепелева
Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от Жанны Фриске и регулярно делится «находками» по воспитанию в своем Инстаграм.30 окт 2021 12:54
Воры со стыдом вернули Шепелеву украденную ими машину
Преступники испугались звездного статуса.29 окт 2021 14:55
Пережившего страшную трагедию Шепелева обвинили в лицемерии
Шепелева обвинили в лицемерии по отношению к Орловой.27 окт 2021 08:47
«Cкормим собакам»: выходка сына Фриске шокировала сеть
Платон болезненно отнесся к появлению брата.24 окт 2021 17:30
«Чтобы не забывали»: семья Жанны Фриске раздает вещи певицы
Владимир Копылов продает одежду дочери.15 окт 2021 10:04
«Хотите увидеть ребенка разрушителем?»: психолог не оценила метод воспитания Шепелева
Телеведущий повел сына в место, где можно выплеснуть накопившиеся эмоции.7 сен 2021 17:00
«Опасно смешивать разные напитки»: чему Шепелев планирует научить сына Фриске
Поклонники были в восторге от фото повзрослевшего мальчика.27 авг 2021 15:59
«В простыне, с листом на попе»: Шепелев отказался торговать задом
Дмитрий рассказал о смелом предложении в личном блоге.17 мар 2021 13:46
«Просто классные и светлые дети»: Шепелев показал трогательное фото своего сына и дочери Тулуповой
Семейным снимком артист поделился в своем личном блоге.1 мар 2021 03:15
«Не хотят ждать совершеннолетия внука»: родители Фриске продают долю в квартире дочери
Дмитрию Шепелеву предстоит в течение месяца отреагировать на уведомление о предложении выкупить часть недвижимости.22 фев 2021 01:52
Куда уходит детство: Дмитрий Шепелев рассказал, какие школы и секции посещает его сын от Фриске
Ведущий решил дать качественное образование своему наследнику.22 фев 2021 01:21
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