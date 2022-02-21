Все новости Джейк Джилленхол

Джейк Джилленхол

Кино
Игра Тоби Магуайра в «Братьях» повлияла на подход Джейка Джилленхола к актерскому искусству
С тех пор он был готов на все, лишь бы вжиться в роль. 
Кино
Леди Гага годами оставалась в образе своей героини из фильма «Звезда родилась»
С ролью Патриции Реджани из «Дома Gucci» такого не произошло.
Кино
Проблемы «Доктора Стрэнджа 2», дата выхода Halo и война Кевина Спейси: кинодайджест
«Перси Джексон» получит вторую жизнь стараниями Disney.
Кино
Перенос «Форсажа 10» и создатель «Мстителей» снова в Marvel? Кинодайджест
Некоторые фильмы зрители увидят не так скоро, как хотели бы, а к другим уже вышли трейлеры.
Кино
Том Холланд рассказал, что «Человек-паук: Нет пути домой» будет «мрачным» и «лишенным веселья»
Актер утверждает, что его герой впервые растерял свой оптимизм. 
Кино
Создатель «Донни Дарко» Ричард Келли намекнул, что фильм может получить продолжение
Все прошедшие после выхода годы он обдумывал эту тему, а последние пять лет его идеи обрели четкость.
Кино
Том Холланд помог Джейку Джилленхолу справиться с тревогой во время съемок «Человека-паука: Вдали от дома»
В первый день работы актер переволновался и то и дело забывал свои реплики.
Кино
Джейк Джилленхол и Марк Руффало поздравили Тома Холланда с днем рождения
Получилось мило и иронично.
Звезды
«Наш Джилленхол»: Марк Богатырев очаровал поклонниц новым образом
Звезда сериала «Кухня» опубликовал свой черно-белый портрет на странице в Instagram.
Звезды
39-летний Джейк Джилленхол снимется в новом триллере Майкла Бэя «Скорая помощь»
Сейчас с актером ведутся переговоры.
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