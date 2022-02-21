Джейк Джилленхол

С тех пор он был готов на все, лишь бы вжиться в роль.

Игра Тоби Магуайра в «Братьях» повлияла на подход Джейка Джилленхола к актерскому искусству

С ролью Патриции Реджани из «Дома Gucci» такого не произошло.

Леди Гага годами оставалась в образе своей героини из фильма «Звезда родилась»

Некоторые фильмы зрители увидят не так скоро, как хотели бы, а к другим уже вышли трейлеры.

Перенос «Форсажа 10» и создатель «Мстителей» снова в Marvel? Кинодайджест

Актер утверждает, что его герой впервые растерял свой оптимизм.

Том Холланд рассказал, что «Человек-паук: Нет пути домой» будет «мрачным» и «лишенным веселья»

Все прошедшие после выхода годы он обдумывал эту тему, а последние пять лет его идеи обрели четкость.

Создатель «Донни Дарко» Ричард Келли намекнул, что фильм может получить продолжение

Том Холланд помог Джейку Джилленхолу справиться с тревогой во время съемок «Человека-паука: Вдали от дома»

В первый день работы актер переволновался и то и дело забывал свои реплики.

8 окт 2021 15:05