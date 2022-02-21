Джейк Джилленхол
Игра Тоби Магуайра в «Братьях» повлияла на подход Джейка Джилленхола к актерскому искусству
С тех пор он был готов на все, лишь бы вжиться в роль.21 фев 2022 14:28
Леди Гага годами оставалась в образе своей героини из фильма «Звезда родилась»
С ролью Патриции Реджани из «Дома Gucci» такого не произошло.27 янв 2022 11:02
Проблемы «Доктора Стрэнджа 2», дата выхода Halo и война Кевина Спейси: кинодайджест
«Перси Джексон» получит вторую жизнь стараниями Disney.26 янв 2022 13:00
Перенос «Форсажа 10» и создатель «Мстителей» снова в Marvel? Кинодайджест
Некоторые фильмы зрители увидят не так скоро, как хотели бы, а к другим уже вышли трейлеры.15 дек 2021 14:45
Том Холланд рассказал, что «Человек-паук: Нет пути домой» будет «мрачным» и «лишенным веселья»
Актер утверждает, что его герой впервые растерял свой оптимизм.10 ноя 2021 14:19
Создатель «Донни Дарко» Ричард Келли намекнул, что фильм может получить продолжение
Все прошедшие после выхода годы он обдумывал эту тему, а последние пять лет его идеи обрели четкость.28 окт 2021 16:33
Том Холланд помог Джейку Джилленхолу справиться с тревогой во время съемок «Человека-паука: Вдали от дома»
В первый день работы актер переволновался и то и дело забывал свои реплики.8 окт 2021 15:05
Джейк Джилленхол и Марк Руффало поздравили Тома Холланда с днем рождения
Получилось мило и иронично.2 июн 2021 15:04
«Наш Джилленхол»: Марк Богатырев очаровал поклонниц новым образом
Звезда сериала «Кухня» опубликовал свой черно-белый портрет на странице в Instagram.20 ноя 2020 16:43
39-летний Джейк Джилленхол снимется в новом триллере Майкла Бэя «Скорая помощь»
Сейчас с актером ведутся переговоры.12 ноя 2020 15:41
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