Джозеф Гордон-Левитт

Зрителей ждет процедурал в духе криминальных драм 70-80-х годов, но не лишенный оригинального шарма.

Сам себе сценарист, режиссер и актер: топ-5 одурманенных славой звезд, которые пошли на постыдный шаг

Ради славы или в порывах творчества актеры нередко меняют свое амплуа, пробуя себя одновременно и в роли сценаристов, и режиессеров, и продюсеров и даже композиторов.

2 дек 2021 15:00