Джозеф Гордон-Левитт
Хлоя Севиньи пополнила актерский состав детективного сериала от создателя «Достать ножи»
Зрителей ждет процедурал в духе криминальных драм 70-80-х годов, но не лишенный оригинального шарма.8 июн 2022 18:52
Сам себе сценарист, режиссер и актер: топ-5 одурманенных славой звезд, которые пошли на постыдный шаг
Ради славы или в порывах творчества актеры нередко меняют свое амплуа, пробуя себя одновременно и в роли сценаристов, и режиессеров, и продюсеров и даже композиторов.2 дек 2021 15:00
Зои Дешанель напомнила, что ее героиня из «500 дней лета» вовсе не злодейка
Многие зрители с ней согласны.24 май 2021 15:17
Джозеф Гордон-Левитт составит компанию Тому Хэнксу в новом «Пиноккио» Disney+
Съемки должны начаться уже в конце марта.4 мар 2021 10:43
Джозеф Гордон-Левитт рассказал о первой реакции на концовку «Темного рыцаря: Возрождение легенды»
Актер исполнил в триквеле роль Робина.29 авг 2020 11:00
Джозеф Гордон-Левитт пострадал на съемках «Проекта Power»
Экшн-боевик от стримингового сервиса навредил здоровью актера.25 авг 2020 11:19
Джейми Фокс поблагодарил зрителей за поддержку «Проекта Power»
Лента вышла на Netflix на днях и сразу показала высокие рейтинги.21 авг 2020 12:20
Джейми Фокс и Джозеф Гордон-Левитт получают сверхспособности в трейлере нового боевика Netflix «Проект Power»
Стриминговая платформа готовится предложить зрителям необычную «супергеройскую» ленту со «взрослым» рейтингом.16 июл 2020 15:30
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