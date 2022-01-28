Все новости Екатерина Гусева

Екатерина Гусева

Звезды
Красавица и старик: как изменились Саша Белый и Оля из «Бригады» за 20 лет
Екатерина Гусева выглядит лучше Сергея Безрукова.
Кино
Какой бюджет у сериала «Бригада»?
Российскую гангстерскую сагу, вышедшую в 2002 году, считают самым дорогим сериалом в России.
Кино
Кто родители актрисы Екатерины Гусевой?
Екатерина Гусева является одной из самых узнаваемых знаменитостей в России.
Звезды
Кто муж актрисы Екатерины Гусевой?
Брак актрисы Екатерины Гусевой можно назвать едва ли ни образцовым.
Звезды
45-летняя звезда «Бригады» Екатерина Гусева шокировала лысиной
В последнее время звезду одного из самых популярных сериалов начала нулевых редко можно увидеть в кино, зато на театральной сцене Гусева регулярно радует своих поклонников – в том числе и примеряя порой очень рискованные и даже где-то экстремальные образы.
Звезды
«Талантлив во всем»: Сергей Лазарев стал победителем двенадцатого сезона «Танцев со звездами»
Артист уверенно обошел соперников.
Звезды
«Когда еще такое попробовать?»: 44-летняя Екатерина Гусева оправдалась за смелый танец с Папунаишвили
Чувственный номер артистки в шоу «Танцы со звездами» до сих пор обсуждают поклонники.
Звезды
«Умело скрываете боль»: Малахов поддержал партнера Екатерины Гусевой на «Танцах со звездами» после развода
Экс-возлюбленная танцора обвинила его в изменах.
Звезды
«Перешли грань»: сальса 44-летней Екатерины Гусевой в «Танцах со звездами» вызвала недоумение фанатов
Актриса показала откровенный номер в танцевальном шоу.
Звезды
«Отличный дуэт!»: Гусева и Петренко заинтриговали фанатов кадрами со съемок военного фильма
Актриса сообщила поклонникам, что новую картину о блокадном Ленинграде они увидят через год.
Звезды
«Я перед вами уже больше 18 лет»: Седокова рассказала, как сложно быть собой в мире шоу-бизнеса
Певица разоткровенничалась в честь своего дня рождения.
Звезды
Екатерина Гусева примерила образы 19 века на фото со съемок фильма «Аманат»
Актрисе невероятно идут парики и пышные платья.
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