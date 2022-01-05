Елена Степаненко
Адвокат Евгения Петросяна заявил, что до развода у Елены Степаненко был роман на стороне
В 2000-х годах супруги не жили вместе из-за напряженных отношений.5 янв 2022 10:25
Раскрыто, почему Елена Степаненко расцвела после развода с Петросяном
Елена Степаненко поразила коллег по съемочной площадке.24 дек 2021 14:14
Елена Степаненко впервые за долгое время появилась на телевидении
Юмористка вернулась на ТВ в образе Бабы-Яги.24 дек 2021 11:19
Зрители недовольны новогодней программой российских телеканалов
Стало известно, кого покажут по телевизору в новогоднюю ночь.22 дек 2021 16:18
Вдова и сын скончавшегося Виктора Коклюшкина не пришли проститься с сатириком
Журналисты удивлены отсутствием важных людей на прощании с Коклюшкиным.23 ноя 2021 08:20
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова ответила на слухи о второй беременности
Брухунова заявила, что просто поправилась.18 ноя 2021 09:11
«Затягивает процесс»: адвокат Петросяна уличил Степаненко в подлости
Юристы подозревают экс-супругу юмориста в злом умысле.18 мар 2021 12:58
«Как малыш похож на маму»: Татьяна Брухунова показала подросшего сына Петросяна
Трогательный снимок восхитил соцсети.1 мар 2021 01:39
«У меня аллергия на судейство»: Семенович объяснила, почему отказывалась от участия в телешоу
Певица считает, что оценки часто зависят от настроения судей и их личного отношения к конкурсантам.18 фев 2021 08:22
«Так измениться — это что-то сверхъестественное»: постройневшую Степаненко едва узнали в соцсетях
Развод пошел юмористке на пользу.17 фев 2021 14:14
«Он выглядит заметно помолодевшим»: Алена Кравец поддержала Петросяна в его позднем отцовстве
Актриса рекомендует хейтерам сменить ненависть на радость.10 дек 2020 10:34
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