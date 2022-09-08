Все новости Ева Мендес

Ева Мендес

Кино
Ева Мендес призналась, что не скучает по съемкам в кино
Актриса также прокомментировала возможное возобновление актерской карьеры.
Звезды
Актер Райан Гослинг появился на прогулке с дочками
Гослинг провел время с детьми.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Призрачного гонщика»?
Основой для кинодилогии о Призрачном гонщике послужили комиксы издательства Marvel.
Кино
Вин Дизель намекнул на возможное возвращение Евы Мендес в следующей части «Форсажа»
Звучит правдоподобно.
Мода и красота
До и после: Дарья Повереннова показала, как выглядит после подтяжки лица
Подтянутая и помолодевшая — Повереннова показала новое лицо после косметологических процедур.
Звезды
«Школа Брэда Питта, Шарлиз Терон и Кейт Хадсон»: Анастасия Стежко рассказала об опыте учебы в Лос-Анджелесе
Звезде «Лондонграда» и «Полицейского с Рублевки» посчастливилось пройти курсы мастерства у Иванны Чаббак.
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Звезды, 16 ноя 2022 17:58
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Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
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Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
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Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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