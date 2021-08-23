Федор Белогай
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«Не смогла разогнуться от боли»: отдыхающая на Бали Рита Дакота попала в больницу
Певица подозревает, что причиной приступа мог стать аппендицит.22 янв 2021 15:33
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Певица поделилась впечатлениями от балийской гадалки.22 янв 2021 09:22
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Певица впервые рассказала о таланте, который проявляет ее маленькая дочь.7 янв 2021 08:53
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