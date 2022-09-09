Гарри Стайлс
Оливия Уайлд отрицает, что Шайа ЛаБаф покинул фильм «Не волнуйся, солнышко» по своей воле
Режиссер настаивает на том, что она лично уволила актера, хотя у него есть переписки, доказывающие обратное.9 сен 2022 22:59
За съемки в «Не волнуйся, солнышко» Флоренс Пью заплатили не меньше, чем Гарри Стайлсу
Режиссер фильма Оливия Уайлд прокомментировала слухи о неравноправном распределении гонораров.25 авг 2022 16:05
Гарри Стайлс в юбке и Дамиано Давид в чулках: почему мужчины переоделись в женскую одежду
Эксперт пояснила новую тенденцию в современном шоу-бизнесе.16 ноя 2021 12:15
Актриса Джемма Чан поделилась подборкой фото со съемок «Вечных»
На снимках продемонстрирована дружелюбная и веселая атмосфера.13 ноя 2021 11:53
Оливия Уайлд пофлиртовала с Гарри Стайлсом в соцсетях
Артистка поздравила музыканта с эффектным выступлением и победой на премии «Грэмми».18 мар 2021 11:58
Видео: Тейлор Свифт и Гарри Стайлс воссоединились на «Грэмми»
Бывшие возлюбленные побеседовали во время паузы.15 мар 2021 13:54
Дэвид Доусон сыграет любовника Гарри Стайлса в новом фильме «Мой полицейский»
Производством ленты займется студия Amazon.5 мар 2021 12:12
«Николай Николаевич — лучший»: Дроздов получил неожиданную награду на премии GQ
Ведущий признан главным модником страны.18 фев 2021 14:01
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