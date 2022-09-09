Все новости Гарри Стайлс

Гарри Стайлс

Кино
Оливия Уайлд отрицает, что Шайа ЛаБаф покинул фильм «Не волнуйся, солнышко» по своей воле
Режиссер настаивает на том, что она лично уволила актера, хотя у него есть переписки, доказывающие обратное.
Кино
За съемки в «Не волнуйся, солнышко» Флоренс Пью заплатили не меньше, чем Гарри Стайлсу
Режиссер фильма Оливия Уайлд прокомментировала слухи о неравноправном распределении гонораров.
Звезды
Гарри Стайлс в юбке и Дамиано Давид в чулках: почему мужчины переоделись в женскую одежду
Эксперт пояснила новую тенденцию в современном шоу-бизнесе.
Кино
Актриса Джемма Чан поделилась подборкой фото со съемок «Вечных»
На снимках продемонстрирована дружелюбная и веселая атмосфера.
Звезды в соцсетях
Оливия Уайлд пофлиртовала с Гарри Стайлсом в соцсетях
Артистка поздравила музыканта с эффектным выступлением и победой на премии «Грэмми».
Звезды
Видео: Тейлор Свифт и Гарри Стайлс воссоединились на «Грэмми»
Бывшие возлюбленные побеседовали во время паузы.
Кино
Дэвид Доусон сыграет любовника Гарри Стайлса в новом фильме «Мой полицейский»
Производством ленты займется студия Amazon.
Звезды
«Николай Николаевич — лучший»: Дроздов получил неожиданную награду на премии GQ
Ведущий признан главным модником страны.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории