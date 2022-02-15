Хавьер Бардем
Певец Шон Мендес озвучит заглавного героя мультфильма «Лайл, Лайл, крокодил»
Музыкальный фильм выйдет на экраны в ноябре этого года.15 фев 2022 14:42
Киану Ривз одним словом выразил свои впечатления от «Дюны»
Научно-фантастический эпик вызвал восхищение у актера.28 ноя 2021 12:23
В игровом ремейке «Русалочки» будет минимум четыре новых песни
Композитор Алан Менкен отлично сработался с Лин-Мануэлем Мирандой.24 сен 2021 13:50
В сети появились новые фото Холли Бэйли со съемок «Русалочки»
Ариэль путешествует по прибрежному городку.23 июн 2021 10:40
Мелисса Маккарти уже записала свои песни для игрового ремейка «Русалочки»
Актриса приступит к съемкам своих сцен через месяц.2 апр 2021 12:04
Создатели игрового ремейка «Русалочки» изменят предысторию Урсулы
Авторы решили укрепить эмоциональную связь злодейки с главной героиней.3 мар 2021 11:07
Десять лет счастья: как развивались отношения Пенелопы Крус и Хавьера Бардема
Яркая актерская пара отмечает годовщину свадьбы.11 дек 2020 14:10
«Едва не плакал от счастья»: Джейсон Момоа рассказал о съемках в «Дюне» вместе с Хавьером Бардемом
Такое не забывается.20 ноя 2020 12:53
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