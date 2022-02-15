Все новости Хавьер Бардем

Хавьер Бардем

Кино
Певец Шон Мендес озвучит заглавного героя мультфильма «Лайл, Лайл, крокодил»
Музыкальный фильм выйдет на экраны в ноябре этого года.
Кино
Киану Ривз одним словом выразил свои впечатления от «Дюны»
Научно-фантастический эпик вызвал восхищение у актера.
Кино
В игровом ремейке «Русалочки» будет минимум четыре новых песни
Композитор Алан Менкен отлично сработался с Лин-Мануэлем Мирандой. 
Кино
В сети появились новые фото Холли Бэйли со съемок «Русалочки»
Ариэль путешествует по прибрежному городку.
Кино
Мелисса Маккарти уже записала свои песни для игрового ремейка «Русалочки»
Актриса приступит к съемкам своих сцен через месяц.
Кино
Создатели игрового ремейка «Русалочки» изменят предысторию Урсулы
Авторы решили укрепить эмоциональную связь злодейки с главной героиней.
Звезды
Десять лет счастья: как развивались отношения Пенелопы Крус и Хавьера Бардема
Яркая актерская пара отмечает годовщину свадьбы.
Кино
«Едва не плакал от счастья»: Джейсон Момоа рассказал о съемках в «Дюне» вместе с Хавьером Бардемом
Такое не забывается.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
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Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
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Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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