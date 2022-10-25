Хоакин Феникс
Стала известна дата старта съемок второго «Джокера»
По слухам, новая часть с Хоакином Фениксом и Леди Гагой будет мюзиклом.25 окт 2022 08:36
Слух: сиквел «Джокера» все ближе к реализации
Режиссер и сценарист Тодд Филлипс якобы «усердно работает» над сценарием.6 июн 2022 14:22
Насилие и оккультизм: Феникс, Траволта, Сорин и другие звезды, угодившие в лапы опасных сектантов
Жертвами сект становятся не только обычные люди, но и знаменитости: и голливудские, и российские — исключений не бывает.14 дек 2021 10:40
Согласно критикам, Хит Леджер остается лучшим воплощением Джокера в кино
Фильм с этим персонажем имеет самый высокий критический рейтинг среди других кинокомиксов про Бэтмена.5 дек 2021 11:35
Джастин Теру опроверг слухи о своем участии в «Джокере 2»
Как оказалось, в оригинальном фильме он появился случайно.7 июн 2021 15:50
Джоди Комер сыграет жену Наполеона в новом фильме с Хоакином Фениксом
Режиссировать картину будет Ридли Скотт.3 мар 2021 11:25
Джаред Лето хотел бы сняться в потенциальном сиквеле «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Хотя на Джокере в исполнении Лето уже давно поставили крест, его возвращение на экраны вполне вероятно.5 ноя 2020 15:29
Слухи: Хоакин Феникс может вернуться к роли Джокера в двух сиквелах
Инсайдеры утверждают, что актеру предложили крупный гонорар.14 сен 2020 16:02
«Джокер, ты?»: новый образ Александра Петрова интригует фанатов
Актер улетел из Москвы.8 сен 2020 09:53
Тодд Филлипс показал новые фото со съемок «Джокера»
Режиссер поделился с подписчиками в Instagram редкими кадрами из прошлого.20 июл 2020 14:57
Тодд Филлипс показал, как снимали танец Хоакина Феникса на лестнице в «Джокере»
Режиссер «оскароносного» фильма поделился редким кадром со съемочной площадки.13 июл 2020 11:39
Зак Снайдер поддержал Джареда Лето в роли Джокера в «Отряде самоубийц»
Режиссер «Лиги справедливости» признался, что высоко оценил работу актера.7 июл 2020 10:44
Слух: в «Бэтмене» Мэтта Ривза представят новую версию Джокера
Режиссер намерен снять собственную трилогию о приключениях «Темного рыцаря».12 июн 2020 17:15
Новые закадровые фото «Готэма» показали пугающего Джокера в исполнении Камерона Монахэна
Фанаты посчитали, что персонаж Монахэна мог дать фору даже Джокеру Хоакина Феникса.10 июн 2020 16:40
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