Кино Стала известна дата старта съемок второго «Джокера» По слухам, новая часть с Хоакином Фениксом и Леди Гагой будет мюзиклом. 25 окт 2022 08:36

Кино Слух: сиквел «Джокера» все ближе к реализации Режиссер и сценарист Тодд Филлипс якобы «усердно работает» над сценарием. 6 июн 2022 14:22

Звезды Насилие и оккультизм: Феникс, Траволта, Сорин и другие звезды, угодившие в лапы опасных сектантов Жертвами сект становятся не только обычные люди, но и знаменитости: и голливудские, и российские — исключений не бывает. 14 дек 2021 10:40

Кино Согласно критикам, Хит Леджер остается лучшим воплощением Джокера в кино Фильм с этим персонажем имеет самый высокий критический рейтинг среди других кинокомиксов про Бэтмена. 5 дек 2021 11:35

Кино Джастин Теру опроверг слухи о своем участии в «Джокере 2» Как оказалось, в оригинальном фильме он появился случайно. 7 июн 2021 15:50

Кино Джоди Комер сыграет жену Наполеона в новом фильме с Хоакином Фениксом Режиссировать картину будет Ридли Скотт. 3 мар 2021 11:25

Кино Джаред Лето хотел бы сняться в потенциальном сиквеле «Лиги справедливости» Зака Снайдера Хотя на Джокере в исполнении Лето уже давно поставили крест, его возвращение на экраны вполне вероятно. 5 ноя 2020 15:29

Кино Слухи: Хоакин Феникс может вернуться к роли Джокера в двух сиквелах Инсайдеры утверждают, что актеру предложили крупный гонорар. 14 сен 2020 16:02

Звезды в соцсетях «Джокер, ты?»: новый образ Александра Петрова интригует фанатов Актер улетел из Москвы. 8 сен 2020 09:53

Кино Тодд Филлипс показал новые фото со съемок «Джокера» Режиссер поделился с подписчиками в Instagram редкими кадрами из прошлого. 20 июл 2020 14:57

Кино Тодд Филлипс показал, как снимали танец Хоакина Феникса на лестнице в «Джокере» Режиссер «оскароносного» фильма поделился редким кадром со съемочной площадки. 13 июл 2020 11:39

Кино Зак Снайдер поддержал Джареда Лето в роли Джокера в «Отряде самоубийц» Режиссер «Лиги справедливости» признался, что высоко оценил работу актера. 7 июл 2020 10:44

Кино Слух: в «Бэтмене» Мэтта Ривза представят новую версию Джокера Режиссер намерен снять собственную трилогию о приключениях «Темного рыцаря». 12 июн 2020 17:15