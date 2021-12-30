Все новости Холли Берри

Холли Берри

Кино
В какой последовательности смотреть все части «Другого мира»?
Эта франшиза про эпичное противостояние завоевала любовь зрителей по всему миру.
Кино
На фоне прощания с агентом-007: 3 самых желанных Джеймса Бонда
Бондиана – своего рода феномен в мире кино. И то, что одного человека играют разные актеры, стало фишкой франшизы.
Кино
«Повреждение органов»: Холли Берри рискует осложнениями после перелома ребер
Актриса готова на все ради своего фильма.
Кино
Слух: Женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц может получить сольный фильм на HBO Max
Вселенная нового «Бэтмена» расширяется.
Звезды
Фото: 54-летняя Холли Берри доказала, что не постарела со времен «Бонда»
«Умри, но не сейчас» вышел в прокат в 2002 году.
Кино
Слух: Супергероиня Шторм может получить сольный фильм в рамках киновселенной Marvel
Ранее Ороро Монро никогда не выходила на первый план в фильмах серии «Люди Икс».
Звезды
«Школа Брэда Питта, Шарлиз Терон и Кейт Хадсон»: Анастасия Стежко рассказала об опыте учебы в Лос-Анджелесе
Звезде «Лондонграда» и «Полицейского с Рублевки» посчастливилось пройти курсы мастерства у Иванны Чаббак.
Кино
Жанель Моне попросилась на роль в «Черную пантеру» Marvel
Фанаты комиксов с нетерпением ждут, как компания перезагрузит вселенную Людей Икс.
Кино
Зои Кравиц назвала выбор Роберта Паттинсона на роль Бэтмена «идеальным кастингом»
Будущая Женщина-кошка поделилась эмоциями от работы над новым фильмом о Темном рыцаре.
Кино
Звезда «Аквамена» Патрик Уилсон присоединился к блокбастеру Роланда Эммериха «Падение Луны»
Актер предотвратит глобальную катастрофу в звездной компании коллег.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории