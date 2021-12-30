Холли Берри
В какой последовательности смотреть все части «Другого мира»?
Эта франшиза про эпичное противостояние завоевала любовь зрителей по всему миру.30 дек 2021 09:37
На фоне прощания с агентом-007: 3 самых желанных Джеймса Бонда
Бондиана – своего рода феномен в мире кино. И то, что одного человека играют разные актеры, стало фишкой франшизы.11 окт 2021 12:00
«Повреждение органов»: Холли Берри рискует осложнениями после перелома ребер
Актриса готова на все ради своего фильма.12 авг 2021 15:20
Слух: Женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц может получить сольный фильм на HBO Max
Вселенная нового «Бэтмена» расширяется.11 июн 2021 16:56
Фото: 54-летняя Холли Берри доказала, что не постарела со времен «Бонда»
«Умри, но не сейчас» вышел в прокат в 2002 году.17 мар 2021 13:29
Слух: Супергероиня Шторм может получить сольный фильм в рамках киновселенной Marvel
Ранее Ороро Монро никогда не выходила на первый план в фильмах серии «Люди Икс».13 янв 2021 11:25
«Школа Брэда Питта, Шарлиз Терон и Кейт Хадсон»: Анастасия Стежко рассказала об опыте учебы в Лос-Анджелесе
Звезде «Лондонграда» и «Полицейского с Рублевки» посчастливилось пройти курсы мастерства у Иванны Чаббак.26 ноя 2020 22:16
Жанель Моне попросилась на роль в «Черную пантеру» Marvel
Фанаты комиксов с нетерпением ждут, как компания перезагрузит вселенную Людей Икс.17 июл 2020 11:10
Зои Кравиц назвала выбор Роберта Паттинсона на роль Бэтмена «идеальным кастингом»
Будущая Женщина-кошка поделилась эмоциями от работы над новым фильмом о Темном рыцаре.30 июн 2020 14:11
Звезда «Аквамена» Патрик Уилсон присоединился к блокбастеру Роланда Эммериха «Падение Луны»
Актер предотвратит глобальную катастрофу в звездной компании коллег.15 июн 2020 17:50
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