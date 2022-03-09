Кейт Уинслет
Кейт Уинслет с нетерпением ждет возвращения к работе после съемок в «Мейр из Исттауна»
Актриса рассказала, как провела прошлый год, а также поделилась планами на ближайшее будущее.9 мар 2022 11:09
В какой последовательности смотреть все части «Дивергента»?
Франшиза «Дивергент» основана на одноименной трилогии Вероники Рот. Книги, написанные в жанре антиутопии, быстро стали бестселлерами.30 дек 2021 09:26
Звездам «Титаника» Ди Каприо и Кейт Уинслет прочат счастливое будущее: «Будут вместе»
У Кейт Уинслет могут быть безответные чувства к Ди Каприо.26 дек 2021 10:00
Звезда «Титаника» Кейт Уинслет расплакалась при встрече с Ди Каприо
Актриса считает Лео своим близким другом.24 дек 2021 11:12
Серьезная подготовка: Джеймс Кэмерон и актерский состав «Аватара 2» прожили несколько дней в джунглях
Режиссер и актеры вывели подготовку к съемкам на новый уровень.18 дек 2021 11:33
Кейт Уинслет подтвердила, что создатели «Мейр из Исттауна» ведут переговоры о возможном втором сезоне
На прошедшей «Эмми» сериал выступил лучше, чем ожидали авторы.21 сен 2021 12:50
Кейт Уинслет, Сара Полсон, Кэтрин Зета-Джонс и другие на красной дорожке «Эмми» 2021
Позировать фотографам вышли знаменитый телезвезды.20 сен 2021 11:00
Триумф «Короны» и успех «Теда Лассо»: победители премии «Эмми» 2021
Стрим-сервис Netflix обошел конкурентов.20 сен 2021 10:00
Кейт Уинслет не позволила режиссеру «Мейр из Исттауна» редактировать сцену секса с ее участием
Актриса не хотела скрывать физические недостатки своей героини.1 июн 2021 17:05
Кейт Уинслет уже сбилась со счета, какой из сиквелов «Аватара» снимает Джеймс Кэмерон
Актриса завершила свою часть работы еще в 2018 году.20 янв 2021 14:57
Звезда «Аватара 2» Кейт Уинслет рассказала, как Джеймс Кэмерон изменился со времен «Титаника»
По словам актрисы, в случае апокалипсиса она бы хотела оказаться в бункере вместе с Кэмероном.20 ноя 2020 17:51
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