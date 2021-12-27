Все новости Крис Пайн

Крис Пайн

Кино
В честь годовщины премьеры «Чудо-женщины: 1984» Галь Гадот поделилась подборкой архивных фото со съемок
Актриса намекнула, что ждет съемок третьей части.
Кино
Фото: Крис Пайн и София Лиллис прибыли на съемки фильма «Подземелье драконов»
Актеры замечены на площадке в Северной Ирландии.
Кино
Появились первые фото со съемок фэнтезийного фильма «Подземелье драконов»
Пользователи сети предполагают, что на одном из них изображена эмблема Невервинтера.
Кино
«Звездный путь 4» обещает стать самым мрачным фильмом во всей франшизе
Paramount ищет нового режиссера для будущей картины.
Кино
«Чудо-женщина: 1984» может стать самым длинным фильмом DC со времен «Бэтмена против Супермена»
Продолжительность составит 2 часа 31 минуту.
Кино
Закари Куинто прокомментировал шансы на возвращение в «Стартрек 4»
Актер отметил, что на «камбэк» надеются весь каст проекта.
ТВ и сериалы
Роберт Паттинсон, Марго Робби, Галь Гадот и другие звезды поучаствуют в DC FanDome 22 августа
Мероприятие от компании собирается восполнить ту пустоту, которая образовалась после прошедшего урезанного Comic-Con.
Кино
Крис Пайн рассказал, как режиссер «Чудо-женщины 1984» спланировала воскрешение Стива Тревора
Любовная линия персонажа актера с героиней Галь Гадот должна получить продолжение.
Кино
Саймон Пегг считает, что франшизе «Стар Трек» нужны сериалы, а не полнометражные фильмы
Актер, исполнивший роль Монтгомери Скотта, считает нецелесообразным выпуск четвертой части фильма.
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