Крис Пайн
В честь годовщины премьеры «Чудо-женщины: 1984» Галь Гадот поделилась подборкой архивных фото со съемок
Актриса намекнула, что ждет съемок третьей части.27 дек 2021 14:08
Фото: Крис Пайн и София Лиллис прибыли на съемки фильма «Подземелье драконов»
Актеры замечены на площадке в Северной Ирландии.29 июн 2021 12:07
Появились первые фото со съемок фэнтезийного фильма «Подземелье драконов»
Пользователи сети предполагают, что на одном из них изображена эмблема Невервинтера.9 июн 2021 15:28
«Звездный путь 4» обещает стать самым мрачным фильмом во всей франшизе
Paramount ищет нового режиссера для будущей картины.17 фев 2021 13:51
«Чудо-женщина: 1984» может стать самым длинным фильмом DC со времен «Бэтмена против Супермена»
Продолжительность составит 2 часа 31 минуту.3 дек 2020 15:28
Закари Куинто прокомментировал шансы на возвращение в «Стартрек 4»
Актер отметил, что на «камбэк» надеются весь каст проекта.5 окт 2020 16:03
Роберт Паттинсон, Марго Робби, Галь Гадот и другие звезды поучаствуют в DC FanDome 22 августа
Мероприятие от компании собирается восполнить ту пустоту, которая образовалась после прошедшего урезанного Comic-Con.10 авг 2020 16:14
Крис Пайн рассказал, как режиссер «Чудо-женщины 1984» спланировала воскрешение Стива Тревора
Любовная линия персонажа актера с героиней Галь Гадот должна получить продолжение.26 июн 2020 13:19
Саймон Пегг считает, что франшизе «Стар Трек» нужны сериалы, а не полнометражные фильмы
Актер, исполнивший роль Монтгомери Скотта, считает нецелесообразным выпуск четвертой части фильма.8 июн 2020 16:15
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