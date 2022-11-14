Никас Сафронов
Как пройти Всероссийский экологический диктант 2022
Мероприятие очень популярно, только в 2021 году в нем приняли участие почти 3,5 млн человек. И не только из России.14 ноя 2022 14:57
Раскрыта правда об отношении Волочковой к мужчинам: «Ей все равно, кто рядом»
По слухам, Анастасия встречается с криминальным элементом.26 янв 2022 15:58
Никас Сафронов пожаловался на шум в квартире Бондарчука
Сафронов раскрыл детали соседства с режиссером.21 янв 2022 13:27
Никас Сафронов рассказал о стремлении Леонида Куравлева уйти в монастырь после смерти жены
Художник намеревался помочь актеру.12 янв 2022 14:47
От Арми Хаммера до Оксимирона: топ-5 самых громких секс-скандалов 2021
В этом году неприятно удивили те, от кого поклонники совсем не ждали подвоха.17 дек 2021 14:45
Никас Сафронов считает, что после похорон могут объявиться внебрачные дети Валерия Гаркалина
Сафронов рассказал о трудностях, которые ждут семью Гаркалина.24 ноя 2021 08:11
Прохор Шаляпин выразил восхищение Ольгой Бузовой, выступавшей на сцене МХАТа
Блондинка разделила звезд шоу-бизнеса на два лагеря.15 ноя 2021 16:36
«Тяжелая судьба»: кто виноват в неудачах Маши Распутиной
Исполнительнице предложили задуматься о смене псевдонима.10 ноя 2021 11:55
«Гормон молодости»: что помогает Пугачевой молодо выглядеть
Алла Борисовна живет с достойным мужчиной, поэтому выглядит свежо.21 окт 2021 15:13
«Выходит, конечно, много»: Татьяна Буланова призналась, что платит за услуги ЖКХ большую сумму
Исполнительница хита «Ясный мой свет» в шоке от цен на электричество.19 фев 2021 13:17
«Неправильно говорить, что все женщины - дуры»: Никас Сафронов прокомментировал слова Акиньшиной о феминизме
Художник высказался о скандале с Харви Вайнштейном.21 янв 2021 11:02
«Орнелла Мути рвется ко мне»: Никас Сафронов рассказал о планах на Новый год
Художник устроит вечеринку для друзей, которые не любят слишком шумные тусовки.16 дек 2020 12:32
«Аудитория — люди брежневской эпохи»: Никас Сафронов назвал идеальных исполнителей для «Голубых огоньков»
Художник согласен с теми, кто критикует эти новогодние концерты.8 дек 2020 16:49
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