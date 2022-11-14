Все новости Никас Сафронов

Никас Сафронов

Общество
Как пройти Всероссийский экологический диктант 2022
Мероприятие очень популярно, только в 2021 году в нем приняли участие почти 3,5 млн человек. И не только из России.
Звезды
Раскрыта правда об отношении Волочковой к мужчинам: «Ей все равно, кто рядом»
По слухам, Анастасия встречается с криминальным элементом.
Звезды
Никас Сафронов пожаловался на шум в квартире Бондарчука
Сафронов раскрыл детали соседства с режиссером.
Звезды
Никас Сафронов рассказал о стремлении Леонида Куравлева уйти в монастырь после смерти жены
Художник намеревался помочь актеру.
Звезды
От Арми Хаммера до Оксимирона: топ-5 самых громких секс-скандалов 2021
В этом году неприятно удивили те, от кого поклонники совсем не ждали подвоха.
Звезды
Никас Сафронов считает, что после похорон могут объявиться внебрачные дети Валерия Гаркалина
Сафронов рассказал о трудностях, которые ждут семью Гаркалина.
Звезды
Прохор Шаляпин выразил восхищение Ольгой Бузовой, выступавшей на сцене МХАТа
Блондинка разделила звезд шоу-бизнеса на два лагеря.
Звезды
«Тяжелая судьба»: кто виноват в неудачах Маши Распутиной
Исполнительнице предложили задуматься о смене псевдонима.
Звезды
«Гормон молодости»: что помогает Пугачевой молодо выглядеть
Алла Борисовна живет с достойным мужчиной, поэтому выглядит свежо.
Звезды
«Выходит, конечно, много»: Татьяна Буланова призналась, что платит за услуги ЖКХ большую сумму
Исполнительница хита «Ясный мой свет» в шоке от цен на электричество.
Звезды
«Неправильно говорить, что все женщины - дуры»: Никас Сафронов прокомментировал слова Акиньшиной о феминизме
Художник высказался о скандале с Харви Вайнштейном.
Звезды
«Орнелла Мути рвется ко мне»: Никас Сафронов рассказал о планах на Новый год
Художник устроит вечеринку для друзей, которые не любят слишком шумные тусовки.
Звезды
«Аудитория — люди брежневской эпохи»: Никас Сафронов назвал идеальных исполнителей для «Голубых огоньков»
Художник согласен с теми, кто критикует эти новогодние концерты.
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