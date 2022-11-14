Общество Как пройти Всероссийский экологический диктант 2022 Мероприятие очень популярно, только в 2021 году в нем приняли участие почти 3,5 млн человек. И не только из России. 14 ноя 2022 14:57

Звезды Раскрыта правда об отношении Волочковой к мужчинам: «Ей все равно, кто рядом» По слухам, Анастасия встречается с криминальным элементом. 26 янв 2022 15:58

Звезды Никас Сафронов пожаловался на шум в квартире Бондарчука Сафронов раскрыл детали соседства с режиссером. 21 янв 2022 13:27

Звезды Никас Сафронов рассказал о стремлении Леонида Куравлева уйти в монастырь после смерти жены Художник намеревался помочь актеру. 12 янв 2022 14:47

Звезды От Арми Хаммера до Оксимирона: топ-5 самых громких секс-скандалов 2021 В этом году неприятно удивили те, от кого поклонники совсем не ждали подвоха. 17 дек 2021 14:45

Звезды Никас Сафронов считает, что после похорон могут объявиться внебрачные дети Валерия Гаркалина Сафронов рассказал о трудностях, которые ждут семью Гаркалина. 24 ноя 2021 08:11

Звезды Прохор Шаляпин выразил восхищение Ольгой Бузовой, выступавшей на сцене МХАТа Блондинка разделила звезд шоу-бизнеса на два лагеря. 15 ноя 2021 16:36

Звезды «Тяжелая судьба»: кто виноват в неудачах Маши Распутиной Исполнительнице предложили задуматься о смене псевдонима. 10 ноя 2021 11:55

Звезды «Гормон молодости»: что помогает Пугачевой молодо выглядеть Алла Борисовна живет с достойным мужчиной, поэтому выглядит свежо. 21 окт 2021 15:13

Звезды «Выходит, конечно, много»: Татьяна Буланова призналась, что платит за услуги ЖКХ большую сумму Исполнительница хита «Ясный мой свет» в шоке от цен на электричество. 19 фев 2021 13:17

Звезды «Неправильно говорить, что все женщины - дуры»: Никас Сафронов прокомментировал слова Акиньшиной о феминизме Художник высказался о скандале с Харви Вайнштейном. 21 янв 2021 11:02

Звезды «Орнелла Мути рвется ко мне»: Никас Сафронов рассказал о планах на Новый год Художник устроит вечеринку для друзей, которые не любят слишком шумные тусовки. 16 дек 2020 12:32