Павел Трубинер называет себя человеком скромным и временами немного замкнутым. Но зрители запомнили его по ярким персонажам — отважным героям.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Павел родился 20 ноября 1976 года в подмосковном поселке Северный в семье инженеров. Своей фамилией он обязан еврейским корням со стороны отца. Оба деда будущей звезды были военными, и Павел до старших классов собирался пойти по той же стезе. В школе он активно занимался спортом, увлекался футболом и хоккеем, а вот учеба его не очень интересовала.

Когда Павел учился в восьмом классе учитель литературы устроила постановку по «Ревизору» Гоголя, и Трубинеру досталась роль Земляники.

Он так хорошо справился с ролью, что учителя и одноклассники посоветовали ему стать актером. Юному актеру и самому понравились овации и успех, так что выбор вуза оказался решенным вопросом.

После школы Трубинер поступил в мастерскую Бориса Голубовского в ГИТИСе, которую успешно закончил в 1995 году. Молодой актер играл в постановках в нескольких московских театрах, но его кинокарьера началась довольно поздно. В 2004 он сыграл небольшую роль в «Солдатах», потом во втором сезоне сериала «Гражданин начальник». Тогда режиссеры наконец обратили внимание на талантливого актера и предложения посыпались одно за другим.

Жена и дети

Первой женой артиста стала чемпионка по пятиборью Ольга Мухортова. Она родила Трубинеру двух сыновей: Павла в 1999 году и Александра в 2003 году. Об их семейной жизни известно мало, самой громкой новостью стало известие о разводе. Мухортова и Трубинер расстались на позитивной ноте, актер не отказался от сыновей и принимал участие в их воспитании.

Павел Трубинер и Юлия Мельникова

Ходили слухи, что причиной разлада с первой женой стала увлечение Павла коллегой из «Сатирикона» Юлией Мельниковой. Молодые люди познакомились в ноябре 2010 года, и это была любовь с первого взгляда. Актеры общались так, словно знакомы тысячу лет, и им хватило короткого знакомства, чтобы понять: они нашли свои вторые половинки. 1 ноября 2016 года, ровно через шесть лет после знакомства, Юлия родила дочь Лизу.

Павел Трубинер и Егор Бероев

Многие поклонники актера заметили, что при некоторых ракурсах Павел очень похож на другого известного актера Егора Бероева. Артисты не участвовали в похожих проектах, но зрители иногда путают их. Павел и Егор почти ровесники, Трубинер всего на год старше, и они кажутся братьями-близнецами, если посмотреть под определенным углом. Все остальные ракурсы не оставляют сомнений: это совершенно разные люди.

Многие зрители считают, что у артистов похожа мимика, они практически одинаково жестикулируют и даже говорят с одними интонациями.

Сами знаменитости на заявления о сходстве никак не реагируют. Отвечая на подобные вопросы они лишь улыбаются и не считают чем-то обидным постоянные сравнения друг с другом.

Фильмы и сериалы с Павлом Трубинером в главной роли

Кадр из сериала "Черное море"

К 2020 году в творческой копилке Павла оказалось 93 проекта, но успех пришел к нему далеко не сразу. После вуза актер долго работал только в театрах, снимался в рекламных роликах и даже успел потрудиться в сфере компьютерной торговли. Первую главную роль в кино он сыграл только в 2005 году, в криминальной драме «Плюс бесконечность».

Благодаря частому появлению на экране в рекламных роликах лицо Павла было узнаваемым, зрители тепло встретили фильм с его участием. И 2007 год стал одним из многих, когда график у актера был очень плотным. На экраны вышли сразу 8 проектов с его участием, самыми запоминающимися были «Курортный роман» и «Частный заказ». Картины имели успех, и к Трубинеру пришла настоящая известность.

Артист очень органично выглядит в образах военных, и таких картин несколько в творческой копилке Павла: «Охота на Вервольфа», «Небо в огне», серии фильмов «Военная разведка» и «Смерть шпионам».

В мистическом детективе «Грач» Трубинер сыграл майора МВД Сергея Грачева, а его партнерами по площадке стали Светлана Иванова, Галина Сазонова и Иван Охлобыстин. После выхода сериала на экраны Павла и Светлану пригласили в студию шоу «Вечерний Ургант».

Звезда достоверно передает образы не только военных и сотрудников органов, ему по плечу и врачи, и журналисты, и даже криминальные авторитеты. В 2012 году Павел блеснул в «Дневнике доктора Зайцевой» в роли заведующего гинекологией Румынского. В вышедшем в 2013 году фильме «Убить Сталина» перевоплотился во вражеского агента. В картине «Бывших не бывает» артист на время стал главарем мафии Артуром Коршуновым.

Ежегодно Трубинер участвовал в 3-6 проектах, в каждом отрабатывая с полной отдачей. Самыми яркими были его образы в фильмах «Неразрезанные страницы», «Мамочки», «Второе зрение», «Небеса подождут», «Ланцет», «Мама».

Весной 2019 года на экраны вышла картина «Скажи правду», в которой Паве и Виктория Исакова сыграли семейную пару. Супруги много лет прожили в спокойном браке, но жена вдруг начала подозревать мужа в изменах, и эти мысли становятся по-настоящему навязчивыми.

В апреле 2020 года состоялась премьера шпионского сериала «Черное море» о событиях в Новороссийске в 1944 году. Трубинер сыграл капитан 2-го ранга Сергея Сабурова. Продолжается работа над картинами «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Под прикрытием», «Цыпленок жареный».

Инстаграм

Как и многие звезды, Павел ведет микроблог в Instagram (https://www.instagram.com/paveltrubiner_official/). Он регулярно делится в поклонниками личными фотографиями, моментами отдыха с друзьями и семьей. Довольно часто он показывает, как проводит время с детьми: почти взрослыми сыновьями и подросшей дочкой. Есть в его блоге и кадры со съемок, реклама фильмов, работа над которыми закончилась. Павел с юмором относится к себе и к миру вокруг, его фотографии всегда позитивные, и много забавных снимков.