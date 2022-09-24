Пирс Броснан

Кино Пирсу Броснану нет дела до следующего Джеймса Бонда: «Кому бы не досталась роль, желаю ему удачи» Также ветеран франшизы 007 рассказал о своем восхищении Дэниэлом Крэйгом. 24 сен 2022 13:03

Кино Звезда «Дэдпула» Морена Баккарин сыграет с Пирсом Броснаном в экшен-триллере «Быстрый Чарли» Актриса сыграет напарницу киллера в исполнении Броснана. 2 апр 2022 12:27

Кино Кристин Барански готова сняться в третьей части Mamma Mia! По мнению актрисы, никто из актерского состава франшизы не откажется от возвращения на уютное греческое побережье для съемок триквела. 26 янв 2022 10:44

Кино В какой последовательности смотреть все части «Бонда» Знаменитая серия фильмов о приключениях Джеймса Бонда, величайшего суперагента в мире, на сегодняшний день насчитывает уже 25 фильмов, снятых за, без малого, 60 лет. 29 дек 2021 16:28

Кино На фоне прощания с агентом-007: 3 самых желанных Джеймса Бонда Бондиана – своего рода феномен в мире кино. И то, что одного человека играют разные актеры, стало фишкой франшизы. 11 окт 2021 12:00

Звезды Дэниел Крэйг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде Дэниел Крэйг стал обладателем звезды на «Аллее славы». 8 окт 2021 10:27

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Кино Дуэйн Джонсон утверждает, что подготовка к роли Черного Адама — уникальный опыт в его актерской карьере Он тягает железо, наращивая «плотные и детализированные» мышцы. 2 июн 2021 14:42