Пирс Броснан
Пирсу Броснану нет дела до следующего Джеймса Бонда: «Кому бы не досталась роль, желаю ему удачи»
Также ветеран франшизы 007 рассказал о своем восхищении Дэниэлом Крэйгом.24 сен 2022 13:03
Звезда «Дэдпула» Морена Баккарин сыграет с Пирсом Броснаном в экшен-триллере «Быстрый Чарли»
Актриса сыграет напарницу киллера в исполнении Броснана.2 апр 2022 12:27
Кристин Барански готова сняться в третьей части Mamma Mia!
По мнению актрисы, никто из актерского состава франшизы не откажется от возвращения на уютное греческое побережье для съемок триквела.26 янв 2022 10:44
В какой последовательности смотреть все части «Бонда»
Знаменитая серия фильмов о приключениях Джеймса Бонда, величайшего суперагента в мире, на сегодняшний день насчитывает уже 25 фильмов, снятых за, без малого, 60 лет.29 дек 2021 16:28
На фоне прощания с агентом-007: 3 самых желанных Джеймса Бонда
Бондиана – своего рода феномен в мире кино. И то, что одного человека играют разные актеры, стало фишкой франшизы.11 окт 2021 12:00
Дэниел Крэйг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Дэниел Крэйг стал обладателем звезды на «Аллее славы».8 окт 2021 10:27
Чтобы стать самым смертоносным агентом 007, в «Не время умирать» Дэниэлу Крэйгу нужно совершить 60 убийств
Пока что безоговорочным лидером является Пирс Броснан.21 сен 2021 15:11
Супергеройский костюм Пирса Броснана в «Черном Адаме» будет создан при помощи компьютерной графики
Бывший 007 сменил смокинг на экипировку для захвата движений.23 июн 2021 15:34
Дуэйн Джонсон утверждает, что подготовка к роли Черного Адама — уникальный опыт в его актерской карьере
Он тягает железо, наращивая «плотные и детализированные» мышцы.2 июн 2021 14:42
Пирс Броснан прокомментировал получение роли Доктора Фэйта в «Черном Адаме»
Бывший 007 жаждет экранной встречи со Скалой.26 мар 2021 15:32
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